Bei sonnigem Wetter starteten heute rund 600 Athleten beim Apfelland Triathlon auf der Mitteldistanz. Knapp 250 von ihnen kämpften um Gold, Silber und Bronze bei den Österreichischen (Staats-) Meisterschaften. Gabriele Maria Obmann und Michael Weiss holten sich am Stubenbergersee den Österreichischen Staatsmeistertitel auf der Mitteldistanz.

Weiss “Maß aller Dinge”

Im nationalen Titelrennen legte der amtierende Staatsmeister, Georg Enzenberger, beim Schwimmen vor. Michael Weiss, der in der Wechselzone viel Zeit liegen ließ, holte auf dem Rad gemeinsam mit Max Hammerle und Sebastian Aschenbrenner auf. Auf der hügeligen Strecke schafften es dann die beiden Teamkollegen Enzenberger und Weiss auf der dritten und letzten Runde ein paar Sekunden auf den Rest des Feldes herauszufahren und beim Laufen setzte sich Weiss dann früh von Enzenberger ab. Der Gumpoldskirchner feierte souverän vor Max Hammerle und Georg Enzenberger seinen zweiten Staatsmeistertitel auf der Mitteldistanz – den fünften überhaupt. Im Gesamtklassement belegt Weiss hinter St. Pöltensieger Tom Hug (GER) vom Veranstalterteam Rang zwei.

“Ich hatte extrem gute Beine am Rad und beim Laufen. Mit meinen 42 Jahren auf dem Buckel bin ich wirklich stolz, dass ich heute zeigen konnte, dass ich das Maß aller Dinge bin. Es war so unrhythmisch am Rad und so auf Druck. Der Titel bedeutet mir extrem viel. Vor allem auch weil es eine richtig lässige Veranstaltung ist, meine ganze Familie da war und der Titel mir die 1. Saisonhälfte gerettet hat”, so Weiss glücklich im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz, Apfelland Triathlon, Herren

Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21km Laufen)

1. Michael Weiss (Sportverein Orthozentrum Wien, W), 3:56:59h

2. Maximilian Hammerle (OMNI BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 3:58:52h

3. Georg Enzenberger (FH OÖ Sports Team, OÖ), 3:59:50h

Obmann holt zweiten nationalen Titel

Bei den Damen konnte Gabriele Obmann den Rückstand nach dem Schwimmen auf Jacqueline Kallina wettmachen und sich in der nationalen Wertung an die Spitze setzen. Die Kärntnerin kam als Erste Österreicherin vor Sabrina Exenberger und Kallina von der Radstrecke zurück und ließ bis ins Ziel nichts mehr anbrennen. Dahinter kam es zum Kampf um Staatsmeisterschafts-Silber. Die Oberösterreicherin Susanne Aumair zündete den Turbo und setzte sich beim abschließenden Halbmarathon noch auf den zweiten Rang. Der 3. Platz und somit Bronze geht an Jacqueline Kallina. In der Entscheidung um den Gesamtsieg hatte die Dänin Maja Stage-Nielson die Nase vor Svenja Thoes (GER) und Rebecca Robisch (GER) vorne.

“Das Schwimmen war okay und beim Radfahren haben mir nach St. Pölten etwas die Körner gefehlt. Beim Laufen habe ich dann viel gutmachen können. Ein Staatsmeistertitel ist schon immer cool. Das ehrt mich schon als Österreicherin und freut mich sehr!“, so Obmann über ihren zweiten nationalen Titel (Anm.: Titel Nummer 1 holte sie 2021 in Klagenfurt auf der Langdistanz).

Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz, Apfelland Triathlon, Damen

Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21km Laufen)

1. Gabriele Maria Obmann (Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K), 4:30:01h

2. Susanne Aumair (RC Grieskirchen, OÖ), 4:38:13h

3. Jacqueline Kallina (OMNI BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 4:41:13h