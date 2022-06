Die Damen starten am Sonntag um 07:00 Uhr – eine Stunde später folgen die Herren um 08:00 Uhr unserer Zeit.

Joe Skipper Sub7-Zielsplits

Joe möchte mit einer Schwimmzeit von 49 Minuten an den Start gehen. Am Rad strebt er unglaubliche 3:20 an…

Zum Vergleich: Das ist ein Tempo von 54 km/h, und der aktuelle Stundenweltrekord – in der Höhe und in einem Velodrom – liegt bei 55 km/h. Zugegeben, dieser Rekord wurde ohne Tempomacher aufgestellt, aber Skipper schießt hier trotzdem nach den Sternen.

Skipper glaubt, dass er nach dieser epischen Fahrt vom Rad absteigen kann, um mit einem 2:37er Marathon nach Hause zu kommen.

Das Endergebnis ist eine unglaubliche Zeit von 6:47 – 13 Minuten unter der 7-Stunden-Marke.

Das sind auch genau 13 Minuten weniger als die von Blummenfelt gesetzten Ziele, die für die volle Ironman-Distanz bei 7 Stunden liegen.

Kristian Blummenfelt SUB7-Zielsplits

Der Norweger sagt, dass er beim Schwimmen eine Zeit von 45 Minuten anstrebt, was ihm einen Vorteil gegenüber Joe beim Aussteigen aus dem Wasser verschaffen würde. Das ist keine Überraschung.

Auf dem Rad ist der Unterschied jedoch am größten – Blummenfelt hat “nur” 3:49 als Ziel für die Radstrecke angegeben – nur 13 Minuten schneller als er letztes Jahr in Cozumel war, trotz der Unterstützung durch Pacer und somit Drafting.

Entscheidend ist, dass Big Blu mit einem Rückstand von etwa 25 Minuten auf Skipper in den Lauf gehen würde.

Blummenfelt hat immer wieder gesagt, dass er mit einer starken Radleistung die 2:20 für den Marathon erreichen könnte, aber er hat diese Zielzeit hier leicht auf 2:25 gesenkt. Er würde hier etwas Zeit auf Skipper gutmachen, aber nicht annähernd genug, um ihn in Schach zu halten.

Kat Matthews Sub8-Zielsplits

Matthews strebt zum Auftakt eine Schwimmzeit von 50 Minuten an, doch auf dem Rad und beim Laufen will sie ihre Schweizer Konkurrentin ausstechen.

Kat Matthews Ziel für das Radfahren ist eine Zeit von vier Stunden, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h entspricht, während sie den Marathon mit einer epischen Zeit von 2:40 Stunden beenden möchte.

Wenn man noch ein wenig Wechselzeit hinzurechnet, ergibt sich eine erstaunliche Zeit von 7:31 – rund 29 Minuten unter der 8-Stunden-Marke.

Nicola Spirig Sub8-Zielsplits

Nicola Spirig strebt eine Schwimmzeit von 50 Minuten an, was bedeutet, dass sie in Deutschland in etwa auf Augenhöhe mit Kat Matthews aus dem Wasser kommen könnte.

Die Radstrecke würde Spirig jedoch nach der zweiten Etappe einen erheblichen Nachteil bescheren. Sie peilt eine Zeit von 4:19 Minuten an, was einen Rückstand von 19 Minuten auf Matthews bedeuten würde.

Spirig ist bekannt für ihre Lauffähigkeiten, aber die von ihr angepeilten 2:45 wären nicht gut genug, um diesen Rückstand auf dem Rad aufzuholen.

Inklusive Wechselzeit liegt Nicolas Gesamtzielzeit bei 7:55. Immer noch ziemlich erstaunlich.