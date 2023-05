Spektakuläre Rennen und neue Streckenrekorde kennzeichneten die sechste Auflage der Meisterschaft der Challenge Family. Mathis Margirier (FRA) und India Lee (GBR) holten sich mit starken Rennen in 3:31:29 bzw. 3:58:29 den Challenge-Family-Titel und brachen damit die bisherigen Streckenrekorde von Florian Angert (2021) und Lucy Charles Barclay (2019).

Aufgrund des ungewöhnlich kalten Wetters im Vorfeld des Rennens war es ungewiss, ob aufgrund der Wassertemperatur ein komplettes Schwimmen möglich sein würde. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich jedoch nicht und die Athleten gingen auf die neue Schwimmstrecke im Donaukanal über die volle Distanz von 1,9 km.

Bei den Männern setzten sich erwartungsgemäß die starken Schwimmer Aaron Royle (AUS) und Richard Varga (SLK) an die Spitze, wobei Royle nach 21:40 Minuten als Erster aus dem Wasser stieg und Varga nur sechs Sekunden zurücklag. Nur Sven Thalmann (SUI) konnte mit ihnen mithalten und es dauerte weitere 30 Sekunden, bis die große zweite Gruppe aus dem Wasser kam.

Royle und Varga legten sofort ein rasantes Tempo vor und ließen Thalmann bald hinter sich, dem sich Margierier, Anthony Costes (FRA) und Alessandro Fabian (ITA) anschlossen. Dahinter befand sich die dritte Verfolgergruppe, in der sich mit Pieter Heemeryck (BEL), Clément Mignon (FRA), Thomas Bishop (GBR) und Frederic Funk (GER) mindestens drei Favoriten befanden, wobei Funk schnell die Kontrolle übernahm. Die Bedingungen auf dem schnellen, flachen Kurs waren härter als erwartet, denn der starke Gegenwind schien aus allen Richtungen zu kommen. Funk hatte jedoch nicht unrecht, als er in der Pressekonferenz vor dem Rennen sagte, dass man mit 50 km/h fahren müsse, um das Rennen zu gewinnen. Dieses Tempo wurde von den Führenden vorgegeben, die trotz der schwierigen Bedingungen zeitweise bis zu 60 km/h fuhren. Nach einer halben Stunde hatte sich Margirier an die Spitze vorgearbeitet, scheinbar unbeeindruckt von den Kraftpaketen Funk, Bishop und Royle, die ihn verfolgten. Die Führung wechselte zwischen diesen vier Spitzenreitern, die sich alle an die bei Challenge-Family-Rennen vorgeschriebene 20-Meter-Drafting-Zone hielten. Als sie bei T2 ankamen, war Bishop bereits etwas zurückgefallen, während Margierier, Royle und Funk sich gemeinsam auf die fünf Runden lange Strecke um die x-bionic sphere begaben. Es dauerte nicht lange, bis Margirier sich absetzte und nicht mehr zurückblickte. Während des gesamten Laufs baute er seinen Vorsprung langsam aber sicher aus, setzte sich vom Rest des Feldes ab und holte sich den ersten großen Sieg seiner Karriere und den prestigeträchtigen Titel des Champions von The Championship 2023 in einer neuen Rekordzeit von 3:31:29. In der Schlussphase sah es so aus, als ob Funk den zweiten Platz von Royle angreifen könnte, doch ihm lief die Zeit davon, und er kam in 3:32:55 nur vier Sekunden hinter Royle ins Ziel.

Nach einer Reihe von zweiten Plätzen, zuletzt bei der Anfi Challenge Gran Canaria, freute sich Margirier über seinen Sieg. “Wenn man das Rennen gewinnt, ist es einfacher, als Zweiter oder Dritter zu werden, deshalb sehe ich auch so entspannt aus! Der Abstand wurde auf der Strecke immer größer – in der zweiten und dritten Runde war es ziemlich hart, aber dann habe ich gesehen, dass mich niemand mehr einholen konnte. Es war wirklich heiß und wirklich hart. Das Radfahren war hart, weil ich viel gepusht habe. Ich habe auf dem Rad viel gegessen, und am Weg zurück habe ich mich auf mich konzentriert, ich wollte sehen, wie es den Beinen geht, und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen, zusammen mit Aaron und Frederic, aber ich habe gepusht, und das hat mir den Sieg gebracht. Das ist so viel besser als der zweite Platz!”

Fenella Langridge (GBR) führte eine Gruppe von vier Frauen in 24:02 Minuten aus dem Wasser. Rebecca Clarke (NZL) lag nur eine Sekunde hinter ihr, Sara Peréz Sala (ESP) vier Sekunden und Caroline Pohle (GER) sechs Sekunden dahinter. Auf dem Rad wechselten sich Perez Sala und Langridge an der Spitze ab, während Pohle sich auf dem dritten Platz niederließ und abwartete, während der Kampf vor ihr weiterging. Nach einer Stunde hatte India Lee (GBR) den Anschluss an die Spitzengruppe gefunden, und sie verschwendete keine Zeit, um die Führung entscheidend zu übernehmen, wobei sie scheinbar unempfindlich gegen den starken Gegenwind war und die Dynamik des Rennens veränderte. Auf den letzten Kilometern des Rennens fiel Langridge 30 Sekunden zurück, während Lee und Perez Sala gemeinsam in die T2 einfuhren. Lee setzte sich jedoch sofort ab, machte auf dem ersten Kilometer 20 Sekunden auf Perez Sala gut und baute ihren Vorsprung von da an weiter aus. Hinter ihr entbrannte jedoch ein Kampf. Pohle fand zu zweitem Wind und überholte Langridge als Dritte und dann Perez Sala als Zweite, aber auch Amelia Watkinson stürmte auf den vierten Platz vor und schien Perez Salas Platz auf dem Podium zu gefährden. Am Ende fehlten ihr jedoch 20 Sekunden. In der Endabrechnung siegte Lee in 3:58:29 Stunden und unterbot damit den Streckenrekord von Lucy Charles Barclay. Pohle wurde Zweite in 4:00:17 Stunden und Perez Sala Dritte in 4:00:24 Stunden.