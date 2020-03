Kostenlose Indoor Kinder Trainingspläne vom Asvö Kindertriathlonzug

Seit 25 Jahren dampft er Asvö Kindertriathlonzug mit Vollgas durch Südtirol, Tirol und Bayern – 2019 fand das 1. Mal ein Bewerb in Trentino statt und so sollte heuer der Asvö Euregio Kindertriathlonzug voll durchstarten – auf Grund der derzeitigen Lage ist es jedoch fraglich, ob alle Veranstaltungen durchgeführt werden können. Wer rastet der rostet und deshalb soll der Nachwuchs auch neben dem E-Learning etwas sinnvolles zu tun haben. Die Österreichische Triathlonfamilie ist zusammengerückt und jeden Tag bietet ein anderer Trainer seine Erfahrungen und Workouts an.

Den Anfang macht heute Mario Huys mit einem Schwimm-Konditionsplan für Nachwuchsathleten. Das ganze Workout könnt ihr euch hier herunterladen.

In den nächsten Tagen folgt unter anderem ein Stabi-Trainingseinheit von Franz Lugstein. Alle zukünftigen Beiträge findet ihr auf der Facebook-Seite des Asvö Kindertriathlonzug.