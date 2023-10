Einmal mehr kann die geopolitische Entwicklung den friedvollen Sportlerinnen und Sportlern einen Strich durch die Rechnung machen. Waren es zuvor der IRONMAN 70.3 St. Petersburg und die Challenge Moskau, die 2022 kurzfristig aufgrund der kriegerischen Handlungen von Russland in der Ukraine abgesagt werden mussten, könnte nun der IRONMAN Israel von einer Absage betroffen sein.

Spätestens mit dem Marathon von Patrick Lange beim IRONMAN Israel 2022 ist der Event in aller Munde und zieht zahlreiche Sportler auch aus Europa zu einem Saisonabschluss Anfang November an.

Aktuell ist in Israel an eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung nicht zu denken. Die FIFA sagte ein Fussball-Länderspiel zwischen Israel und der Schweiz ab. Eine Anreise nach Israel ist aktuell für Sportlerinnen und Sportler aus Europa kaum möglich. Neben zahlreichen Reisewarnungen stellen auch immer mehr Fluglinien ihre Flüge nach Israel ein. Am heutigen Montag wurde eine Ryanair Maschine kurz vor der Landung nach Zypern umgeleitet. Die Begründung ist dabei nicht beruhigend: Sicherheitsbedenken – ein Raketenangriff.

Auch wenn der Sport Athleten aus zahlreichen Nationen steht der Bewerb derzeit in den Sternen. Seitens IRONMAN gibt es noch kein offizielles Statement. Angemeldete Athleten wurden noch nicht über die weitere Vorgehensweise informiert. Der IRONMAN Israel sollte am Freitag, 3. November stattfinden.