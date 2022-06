Nach Covid-bedingter Absage im Jahr 2020 und einer schwierigen, aber erfolgreichen Triathlon Europameisterschaft 2021, freut sich der Triathlonverein Kitzbühel, dass 2022 von 17. – 19. Juni endlich wieder einen Triathlon in gewohnter Weise stattfinden kann.

Am Pro­gramm steht ein Europe Triathlon Cup, ein Bewerb für die europäischen Spitzenathleten, sowie Wettkämpfe für begeisterte Hobbysportler und die KitzTRIGames für den Triathlon-Nachwuchs.

Ein weiteres Mal begibt sich der Triathlon Verein damit auf Neuland, mit dem erstmals in Europa stattfindenden „Eliminator Format“ für die Elite. Ein volles Starterfeld aus 23 Nationen quer durch Europa sowie auch Triathleten aus Australien, Kanada, Japan, der USA und Neuseeland sind gemeldet. 49 Damen und 85 Herren werden am Start stehen, wenn es heißt „get on your marks“.

Zu den heißesten Eisen aus heimischer Sicht zählen die Tirolerin Therese Feuersinger und der Tiroler Tjebbe Kaindl. Beide haben ihre Karrieren im Kindertriathlonzug gestartet und haben unzählige Male, als Nachwuchssportler an den KitzTRIGames teilgenommen.

Bei diesem neuen Rennformat absol­vieren die Sportler nach der Qualifikation am Freitag, am Finaltag am Samstag, 18. Juni drei kurze Triathlons hintereinander. Im ersten Rennen ab 13 Uhr star­ten die besten 30 aus der Qualifikation vom Freitag. In jedem weiteren Durch­gang reduziert sich die Teilnehmerzahl um 10. Beim finalen dritten Durchlauf starten dann jeweils die 10 besten Frauen und die 10 besten Männer ge­geneinander. Wer nach diesem Bewerb als Erste(r) die Ziellinie überquert, ist Gesamtsieger des Eliminator-Ren­nens.

Dieses neue Format ist nicht nur für den Verein als Veranstalter eine Herausforderung, sondern auch für die Athleten und Betreuerer sehr anspruchsvoll. Die Zuseher können sehr schnelle und taktische Rennen erwarten.