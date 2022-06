Schwimmen, Biken, Laufen – in Thiersee steht der Feiertag am 15. August nun schon zum 4. Mal im Zeichen des Triathlons. Ob Profi, Amateur oder Kind – die Veranstaltung lockt auch in diesem Jahr wieder Sportler jedes Alters und Leistungsniveaus aufs sonnige Hochplateau im Kufsteinerland. Im Profi-Bereich können die Teilnehmer zwischen zwei Distanzen wählen. Gemäß den olympischen Vorgaben gilt es im Kurztriathlon 1.500 Meter schwimmend, 40 Kilometer sowie 590 Höhenmeter auf dem Rad und 10 Kilometer im Laufen zu absolvieren. Wer sich für den Sprinttriathlon entscheidet, bestreitet die halbe Entfernung und nimmt zeitgleich an der Tiroler Meisterschaft teil. Neu in diesem Jahr ist die Mixed-Staffelwertung über die Sprinttriathlon-Distanz. Zudem werden ein Kinder- sowie ein Jedermann-Triathlon ausgetragen.

Abwechslungsreiche Streckenführung

Entsprechend der Tradition heißt es für die Athleten als Erstes: Ab ins Wasser. Der sonst für seine ausgezeichnete Badequalität und als Ruhepol bekannte Thiersee verwandelt sich am Eventtag in eine Wettkampfarena samt idealer Bedingungen. Auf dem Rad geht es für die Teilnehmer in Richtung Festungsstadt Kufstein, wo auf der Höhe Edschlössl der erste Wendepunkt wartet. Bevor die Strecke ins idyllische Schmiedtal und wieder retour führt, müssen die Sportler den kräftezehrenden Anstieg zurück ins Hochtal bewältigen. Die flache und zugleich ansprechende Laufdistanz rund um den See am Fuße des imposanten Pendlings verspricht ein schnelles Finish.

Ein Triathlon für alle

„Seit der ersten Auflage vereint der Thiersee Triathlon Generationen. Auch in diesem Jahr ist wieder für die ganze Familie etwas geboten“, freut sich Thomas Trainer vom austragenden Verein Tri & Run Thiersee. Bereits ab 9 Uhr sorgen die Nachwuchstriathleten im Alter zwischen 6 und 15 Jahren für einen gelungenen Auftakt. Nachdem die Jedermänner und -frauen ebenfalls am Vormittag ihr Bestes geben, fällt der Startschuss für die Spezialisten aus der Szene um 13:30 Uhr. Neben spannenden Bewerben lockt auch ein buntes Rahmenprogramm zahlreiche Zuschauer in den Start- und Zielbereich im Strandbad Thiersee.

Schnell anmelden: Begrenzte Teilnehmerzahl

Wer sich selbst der Herausforderung Thiersee Triathlon stellen möchte, sollte sich rasch einen der Startplätze sichern. Sowohl für die Kurz- als auch für die Sprintdistanz wird nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer zugelassen (150 bzw. 160).

Mehr Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung unter www.thiersee-triathlon.at.

Bewerbe Thiersee Triathlon im Überblick:

Kurztriathlon (Olympische Distanz)

Schwimmen: 1.500 m

Radfahren: 40 km / 590 hm

Laufen: 10 km (4 Runden)

Start: 13:30 Uhr

Sprinttriathlon mit Tiroler Meisterschaft & Mixed-Staffel

Schwimmen: 750 m

Radfahren: 20 km / 295 hm

Laufen: 5 km (2 Runden)

Start: ca. 14:10 Uhr

Kinder-Cross-Triathlon

Distanz je nach Altersklasse

Start: ab 09:00 Uhr

JEDERMANN-Triathlon