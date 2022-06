Mit den österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Sprintdistanz in Wels ging ein äußerst erfolgreiches Triathlon-Wochenende zu Ende. Therese Feuersinger und Lukas Hollaus kürten sich in hochkarätigen Rennen zur Staatsmeisterin bzw. zum Staatsmeister.

Feuersinger und Hollaus holen Sprint-Staatsmeistertitel

Vom spektakulären und eigens für den Bewerb errichteten Steg erfolgte pünktlich um 09:00 Uhr in Wels der Startschuss für die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Herren. Nach dem Schwimmen flussabwärts in der Traun konnte sich am Rad eine sechsköpfige Gruppe mit Olympiastarter Lukas Hollaus, Jan Bader, Alexander Bründl, Peter Luftensteiner, Lukas Kollegger und Matthias Freisinger vom Rest des Feldes absetzen. Der Vorsprung stieg bis zum Wechsel auf die Laufstrecke auf über eine Minute an. Bader und Hollaus liefen den ersten Kilometer in einer Pace von unter 3min/km an und setzten sich an die Spitze. Es war aber der 35-jährige Olympiastarter, der das Tempo anzog und sich entscheidend vom 21-jährigen Niederösterreicher absetzen konnte. Letztlich ungefährdet siegte Hollaus vor Bader und auf Rang drei hatte Alexander Bründl heute die schnelleren Beine.

“Es ist richtig cool hier in Wels den Titel geholt zu haben. Ich habe es scheinbar noch nicht verlernt. Jeder Bewerb ist aber doch aktuell einer ins Ungewisse”, so Hollaus, der im Vorjahr seine aktive internationale Karriere beendet hat und nun als Lehrer arbeitet. “Nach dem Schwimmen haben wir in der 6-köpfigen Spitzengruppe gut zusammengearbeitet. Beim Laufen war es dann aber wirklich zäh. Jan hat nicht locker gelassen, aber dann ist es doch relativ flott gegangen. Es ist echt genial neben Kitzbühel in Österreich ein derartiges Rennen zu haben”, so Hollaus erfreut über seinen insgesamt 6. Staatsmeistertitel, der 2. nach 2016 auf der Sprintdistanz.

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Triathlon, Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Lukas Hollaus (TV Zell/See, S), 52:51 min

2. Jan Bader (SU Triathlonverein Wiener Neustadt, NÖ), 53:42 min

3. Alexander Bründl (starlim racing team Wels, OÖ), 54:02 min

Bei den Damen gab es einen ungefährdeten Start-/Zielsieg von Therese Feuersinger. Die Tirolerin stieg mit knapp 30 Sekunden Vorsprung aus dem Wasser und baute diesen auf dem Rad auf beachtliche rund zwei Minuten auf ihre Verfolgerinnen aus. Die zweitschnellste Laufzeit reichte der 24-Jährigen (nach 2017 und 2020) für ihren dritten Staatsmeistertitel auf dieser Distanz. Tanja Stroschneider beendete das Rennen frühzeitig und mit der schnellsten Laufzeit des Tages schob sich Carina Reicht auf den 2. Platz nach vorne. Dritte wurde Katharina Loidl.

“Für mich war es heute hauptsächlich ein Test für meine Schulter. Mein letztes Rennen ist jetzt durch die Verletzungspause über ein Jahr her. Das hatte ich zuletzt als ich 9 oder 10 Jahre alt war. Es hat aber echt ganz gut gepasst und richtig super wieder ein Rennen zu bestreiten. Es freut mich voll, dass ich keine Schmerzen in der Schulter mehr habe und natürlich wenn man bei einer Staatsmeisterschaft an den Start geht, dann will man auch Staatsmeisterin werden. Ein wirklich cooles Rennen durch die Stadt!”, so Feuersinger, die jetzt in die konkrete Planung ihrer Saison geht, um ihr Hauptziel die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 zu schaffen.

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Triathlon, Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Therese Feuersinger (TRI TEAM TS Wörgl, T), 1:00:12h

2. Carina Reicht (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 1:02:04h

3. Katharina Loidl (TRI-TEAM Hallein, S), 1:03:17h