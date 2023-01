Der IRONMAN Austria stand lange Zeit als reines Profi-Damen Rennen im Kalender von IRONMAN. Seit kurzem ist bekannt, dass es in Klagenfurt auch ein Profi-Herren Rennen geben wird.

Damen und Herren kämpfen um ein Preisgeld in der Höhe von 100.000 US Dollar. Sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren warten je zwei Slots für die Weltmeisterschaft in Nizza und Kona.

Für die Age Group Athleten geht es um insgesamt 150 Slots, die am 18. Juni vergeben werden.