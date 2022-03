In einer aktuellen Pressemitteilung nimmt IRONMAN erstmalig Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine und erklärt: “Die IRONMAN-Gruppe steht in Solidarität mit dem ukrainischen Volk, unseren Athleten und ihrer Gemeinschaft und verurteilt die von der russischen Führung diktierten Aktionen während dieser zutiefst beunruhigenden internationalen Krise.”

Der IRONMAN 70.3 St. Petersburg Triathlon 2022, der für den 17. Juli geplant war, wird abgesagt und die angemeldeten Athleten werden per E-Mail über die weitere Vorgehensweise informiert.

In Übereinstimmung mit der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees und von World Triathlon bezüglich der Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an internationalen Wettkämpfen wird die IRONMAN-Gruppe mit sofortiger Wirkung die Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an der IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft 2022 in St. George, Utah, und an den beiden IRONMAN-Weltmeisterschaften in St. George, Utah und Kona, Hawai’i, untersagen.

Darüber hinaus werden alle russischen und weißrussischen Profi-Athleten von allen IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Triathlon-Veranstaltungen im Jahr 2022, einschließlich des IRONMAN 70.3 Dubai an diesem Wochenende, ausgeschlossen. Kein Teilnehmer einer Altersklasse darf 2022 unter russischer oder weißrussischer Flagge bei einem IRONMAN oder IRONMAN 70.3 antreten.

“Wir sind uns der schwierigen Situation bewusst, in der sich die russischen und weißrussischen Athleten durch diese Schritte befinden, glauben aber, dass sie notwendig sind, um die Integrität unserer Veranstaltungen zu schützen,” so IRONMAN.