Erstmalig werden die IRONMAN World Championship auf Hawaii an zwei Tagen ausgetragen. An beiden Renntagen überträgt das öffentlich rechtliche Fernsehen in Deutschland, der ZDF, live aus Kailua-Kona. Die ersten Stunden können im Livestream verfolgt werden. Die finale Entscheidung wird sowohl im Fernsehen wie auch im Stream online zu sehen sein.

Die Sendezeiten des IRONMAN Hawaii

Donnerstag, 6. Oktober im ZDF sportstudio – IRONMAN World Championship Damen: Der Livestream startet um 18:15 Uhr, die Übertragung im TV läuft von 00:45 Uhr bis 3:30 Uhr

Samstag, 8. Oktober im ZDF sportstudio – IRONMAN World Championship Herren: Der Livestream startet um 18:15 Uhr, die Übertragung im TV läuft von 00:25 Uhr bis 3:15 Uhr

Moderiert wird die Sendung jeweils von Florian Zschiedrich. Vor Ort in Kailua Kona ist Martin Schneider und als Experte wurde Daniel Unger gewonnen, der die Rennsituationen jeweils analysieren wird und seine Einschätzung abgibt.