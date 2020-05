IRONMAN Hamburg & WTS Hamburg an einem September-Wochenende

Nach der Bewertung aller Szenarien und in Abstimmung mit der Stadt Hamburg, den zuständigen Behörden, der Internationalen Triathlon Union (ITU) und unseren anderen Partnern, haben wir im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie entschieden, den ursprünglich für den 21. Juni 2020 geplanten IRONMAN Hamburg und den ursprünglich für den 11. & 12. Juli geplanten WTS Hamburg auf September 2020 zu verschieben.

Um den Bedürfnissen unserer AthletInnen und der lokalen Gemeinden am besten gerecht zu werden, werden die Rennen des WTS Hamburg am 5. September 2020 und der IRONMAN Hamburg am 6. September 2020 stattfinden. Ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden werden die Elite Rennen der ITU World Triathlon Series und der ITU Mixed Relay World Championships.

In den kommenden Wochen wird IRONMAN mit den zuständigen Behörden und Partnern zusammenarbeiten, um eine sichere und angenehme Rennatmosphäre für Athleten, Helfer, Partner und Zuschauer zu gewährleisten. Auch wenn wir die Rennen nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt durchführen können, freuen wir uns dennoch darauf, den TeilnehmerInnen in naher Zukunft wieder ein unvergessliches Erlebnis bieten zu dürfen.