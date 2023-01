Die andalusische Stadt bewirbt sich um die Austragung der IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft der Männer und Frauen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltung auf die Region würden 30 Millionen Euro übersteigen.

Mehr Sport für Andalusien: Nach Fußball, Basketball, Autorennen, Tennis und Segeln setzt die Region nun auf Triathlon. Marbella hat sich um die Ausrichtung der Ironman 70.3 World Championship im Jahr 2025 beworben. In der Bewerbung wird eine wirtschaftliche Auswirkung der Veranstaltung von mehr als 30 Millionen in der Region vorausgesagt.

Marbella wird versuchen, Lahti (Finnland) und Taupo (Neuseeland), die nächsten Austragungsorte der Meisterschaften, 2023 bzw. 2024 abzulösen. In Saint George in Utah belief sich der wirtschaftliche Ertrag in der Region auf 62,3 Millionen Dollar (57,6 Millionen Euro), mit mehr als 5.500 teilnehmenden Athleten und 18.000 Personen (Begleitpersonen und Fans) aus 104 verschiedenen Ländern.

Neben den Besuchern aus anderen Teilen der Vereinigten Staaten, die am zahlreichsten vertreten waren, kamen die meisten Besucher aus Frankreich, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Deutschland zu der Veranstaltung im vergangenen Oktober. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person und Tag beliefen sich auf 374 Dollar (345 Euro), und der durchschnittliche Aufenthalt in der Stadt betrug 5,5 Tage.

Für den Ironman 70.3, der bereits in Marbella stattfindet, hat das Rathaus 340.000 Euro für den Zyklus 2022-2025 vorgesehen. Hinzu kommt der Beitrag der Provinzregierung von Málaga in Höhe von 42.000 Euro pro Jahr in Form von Sportsponsoring.

Um den Betrag in Relation zu setzen: Der Solheim Cup, das Damengolfturnier zwischen Europa und Amerika, das 2023 in Marbella ausgetragen wird wurde von der Stadtverwaltung mit 1,8 Millionen Euro für Tourismusförderung in den Jahren 2019-2023 unterstützt.