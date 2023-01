arina Wasle (TRI TEAM TS Wörgl, T) holte bei den Wintertriathlon-Europameisterschaften gestern sensationell Silber. Die amtierende und insgesamt achtfache österreichische Staatsmeisterin musste sich nur Sandra Mairhofer (ITA), der Weltmeisterin von 2021, geschlagen geben.

“Es war hart, eiskalt und windig – in anderen Worten aber unglaublich!”, so die Tirolerin, für die es nach 2006, 2008 und 2009 bereits die vierte EM-Silberne in dieser Sportart ist, glücklich im Ziel.

Ergebnis Wintertriathlon Europameisterschaft Sant Julià de Lòria (AND)

2x (1,1km Crosslauf, 2,2km Moutainbike, 2,2km Langlauf)

1. Sandra Mairhofer (ITA)

2. Carina Wasle (TRI TEAM TS Wörgl, T)

3. Zuzana Michalickova (SVK)