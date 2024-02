Tausende Athletinnen und Athleten haben abgestimmt: Die Challenge St. Pölten ist das „Challenge Family Race of the Year“ 2023. Neben dieser Auszeichnung wurden Awards in 12 weiteren Kategorien an Rennen der Challenge Family Serie vergeben. Mit der Auszeichnung „most eco-friendly race“ staubte das Organisationsteam in St. Pölten noch einen weiteren Preis ab.

Alle Jahre wieder zeichnet Challenge Family, eine Marke unter der 35 Triathlon-Events weltweit stattfinden, die Rennen aus. Neben Auszeichnungen für die beste Schwimm-, Rad- und Laufstrecke werden beispielsweise Preise für die besten Finishline-Party oder das familienfreundlichste Rennen vergeben. Die Nominierung für die 13 Awards basiert auf Athletenumfragen, welche nach den Rennen stattfinden. Die finale Vergabe wird erneut von den Athletinnen und Athleten sowie Fans der Rennen mittels Online-Voting bestimmt.

Das Rennen in St. Pölten wurde auf Basis der Athletenzufriedenheit in sechs Kategorien nominiert. „Für uns hat sich das schon wie ein Mini-Erfolg angefühlt. Schön, dass es den Athletinnen und Athleten bei uns so gut gefällt.“, meint Nina Schwarz vom Organisationsteam. Beim jährlichen Race-Director Meeting vergangene Woche gab es die Verkündung und Übergabe der Auszeichnungen: Das Team rund um die Challenge St. Pölten durfte mit zwei Awards im Gepäck die Heimreise antreten. Die Trophäen für „best race of the year“ und „most eco-friendly race“ haben nun ihren Platz in St. Pölten. „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Der Preis gehört dem ganzen Team, unseren Partnern & Sponsoren und unseren Teamleitern mit ihren zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern! Danke für eure Unterstützung!“, so Schwarz.