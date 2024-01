Veranstalter Georg Swoboda gab am Sonntag, 28. Jänner die Absage des Vösendorfer 1/10MAN bekannt. Der Vösendorfer 1/10MAN reiht sich damit in eine Reihe weiterer prominenter Absagen der letzen Jahre. “Nach unserem Jubiläumsrennen im Jahr 2023 haben wir beschlossen, im Jahr 2024 eine Pause einzulegen, um uns nach dieser turbulenten Zeit zu erholen und neue Energien zu sammeln. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass es die richtige Wahl ist,” so Swoboda auf seinem persönlichem Facebook-Profil.

Der Vösendorfer 1/10MAN zählte zu einer der bestorganisiertesten Veranstaltungen und bestach jedes Jahr erneut mit einer Liebe für das Detail im Triathlon-Sport.