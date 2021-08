Für die Nachwuchsathleten gibt es in den nächsten Wochen noch weitere Aquathlon Bewerbe, um ihren Spaß am Sport zu zeigen. Dabei gibt es am 4. September in Steyregg bei Linz und am 11. September in Wien zwei neue Premierenveranstaltungen

ALOHA KIDS Steyregg am 4. September

Bereits am 4. September startet im Rahmen des ALOHA TRI Steyregg ein Kids Aquathlon Bewerb über verschiedene Distanzen. Beim ALOHA KIDS Steyregg handelt es sich um einen Bewerb für Kinder, die ihre ersten Versuche im Triathlon absolvieren wollen. “Alle Kinder sind Sieger und dürfen sich als solche fühlen. Die ersten Schritte im Triathlon sollen unabhängig von Zeitdruck und Platzierung erfolgen. Der Spaß steht im Vordergrund,” so Veranstalter Stefan Leitner.

Tri Kids Kagran Aquathlon am 11. September

Erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder einen Kinder-Aquathlon mitten in Wien, genau gesagt am 11. September 2021 auf der Donauinsel. Der Triathlonclub Kagran veranstaltet diesen Nachwuchsbewerb für sämtliche Altersklassen. Teilnehmen können sowohl Newcomer als auch triathlonerfahrene Nachwuchssportlerinnen und -sportler, kurzum alle Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren. Egal ob Saisonausklang, Saisonstart oder Neueinstieg!

Los geht‘s um 14:00 Uhr mit dem Start der Schüler E. Gestartet wird bei der Steinspornbrücke vor dem Lokal „Himmel & Wasser“, also dort wo normalerweise die Ruderer das Landschaftsbild prägen. Die lokalen Gegebenheiten bieten ein ausgezeichnetes Umfeld für diesen Bewerb.

Die Ausgabe der Startunterlagen findet direkt am Eventgelände statt, die Siegerehrung im „Himmel & Wasser“. Die Anmeldung ist bereits geöffnet und unter folgendem Link bis 8.9.2021 möglich: https://pentek-payment.at/ppay.php?p=1308