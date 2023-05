Sandrina Illes und Lukas Hollaus konnten in Maissau ihren Staatsmeistertitel im Duathlon verteidigen. Nach der knapp verpassten WM-Medaille vor zwei Tagen auf Ibiza sicherte sich Illes, knapp vor Triathletin Julia Hauser, heute ihren bereits 10. nationalen Titel im Duathlon. Hollaus, der sich im Vorjahr als erster überhaupt über vier Staatsmeistertitel in einem Jahr freuten konnte, sicherte sich seinen zweiten Duathlontitel heute überlegen.

Bei einem Rekordstarterfeld von über 280 gemeldeten Athlet:innen gingen heute in Maissau abermals die Duathlon-Staatsmeisterschaften über 7km Laufen, 30km Radfahren und 3,5km Laufen über die Bühne. Bei den Damen konnte sich Sandrina Illes um 13 Sekunden gegenüber der Olympiastarterin im Triahtlon, Julia Hauser, und der Vorjahreszweiten Susanne Aumair durchsetzen.

“Ich hatte am Rad durch mein Zeitfahrrad einen Vorteil gegenüber Julia, die mit dem Rennrad teilnahm. Beim Laufen war es sehr knapp und wir waren ähnlich stark. Auf der Radstrecke habe ich dann attackiert, konnte mich absetzen und den Vorsprung bis ins Ziel halten”, so Illes, die nach der Doppelbelastung mit der WM auf Ibiza nun eine ruhigere Woche einlegen wird.

Bei den Herren siegte überlegen Lukas Hollaus vor Sebastian Fuchs und Sebastian Aschenbrenner. “Der Plan war schnell anzulaufen und dann konstant durchlaufen. Ich war selber überrascht über die Pace, waren doch 60, 70 Höhenmeter auf der Strecke. Am Rad war es auch gut, aber nicht am Limit. Ich konnte meinen Vorsprung auf drei Minuten ausbauen. Auf den letzten Kilometern wollte ich dann nochmals schauen was geht und konnte nochmals einen Schnitt von unter 3min/km laufen”, freut sich der Salzburger über die Titelverteidigung.

Ergebnis ÖSTM Duathlon 2023, Maissau, Damen

1. Sandrina Illes (Union St. Pölten Leichtathletik, NÖ)

2. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W)

3. Susanne Aumair (RC Grieskirchen, OÖ)

Ergebnis ÖSTM Duathlon 2023, Maissau, Herren

1. Lukas Hollaus (TV Zell/See, S)

2. Sebastian Fuchs (Sig Harreither, OÖ)

3. Sebastian Aschenbrenner (HSV Triathlon Kärnten, K)