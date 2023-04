Mit schlagkräftigen Verstärkungen geht es in die bereits 12. Saison seit der Gründung im Jahr 2012. Unter der bewährten sportlichen Leitung von Paul Reitmayr gehen 2023 14 Athleten für das Skinfit Racing TriTeam an den Start. Bereits Anfang Jänner traf sich das gesamte Team in Vorarlberg, um sich auf eine erfolgreiche Saison einzustimmen und den Teamgeist zu stärken.

Dabei standen neben der Besichtigung, sowie einem Fotoshooting im Skinfit Hauptquartier in Koblach auch Besuche bei den beiden weiteren Hauptsponsoren auf dem Programm. In Hard wurde das erweiterte Simplon– Areal besichtigt und die Sportler:innen bekamen einen spannenden Einblick in den Entstehungsprozess ihrer High- End- Rennmaschinen. In der Zentrale der Volksbank Vorarlberg in Rankweil gab es neben einem geselligen Teil unter anderem auch einen interessanten Vortrag zur Finanzbildung.

Dank 4 vielversprechenden Neuzugängen neben den bewährten 10 Athleten geht das Team so groß wie noch nie in die neue Saison. Mit Laura Jansen konnte einer der Neuzugänge beim ersten Rennen in den neuen Teamfarben gleich einen Sieg einholen. Beim traditionellen Triathlon Portocolom auf Mallorca führte die Heidelbergerin einen deutschen Dreifachsieg an und zeigte, dass heuer mit ihr zu rechnen ist. Erst seit2016 im Triathlon aktiv, erreichte die Deutsche bereits einen Deutschen Meistertitel, sowie 2 Top 10 Ergebnisse bei den Europameisterschaften 2021 und 2022 bei den Profis. Die ehrgeizige Heidelbergerin verliert bei all ihrem Ehrgeiz nicht den Spaß am Sport und daher blickt sie auch voller Vorfreude auf ihre Langdistanz- Premiere in diesem Jahr.

Mit Matthias Steinwandter steht erstmals ein Italiener im Dienste des Skinfit Racing Teams. Der starke Athlet aus Innichen/ Südtirol lebt direkt an der österreichischen Grenze. Einer seiner größten sportlichen Erfolge war der 4. Platz bei der U23 Weltmeisterschaften auf der Kurzdistanz. Trotz guter Ergebnisse in Weltcup und WTS Rennen kamen in den entscheidenden Momenten oft Verletzungen und Krankheiten in die Quere, weshalb es für seinen Olympiatraum leider nicht gereicht hat.

Nun sucht er eine neue Herausforderung und wird auf der Mittel- und Langdistanz für das Skinfit Racing Tri Team angreifen und möchte sich für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft qualifizieren.

Mit den beiden Nachwuchsathleten Jannik Stoll aus Deutschland, sowie dem Vorarlberger Jakob Meier, der seinem Bruder Moritz nachfolgt, vergrößert sich das Future- Team um 2 Athleten. Die beiden versuchen neben ihrer Ausbildung das bestmögliche aus ihrem Körper zu holen und blicken voller Vorfreude auf ihre Skinfit- Racing Premierensaison.

Weiterhin an Board das Salzburger Trio Lukas Hollaus, sowie die Brüder Philip und Lukas Pertl. Letzterer überzeugte bereits bei seinem Saisoneinstieg im Rahmen des Asien- Cups Hong Kong, den er für sich entscheiden konnte. Großes Ziel ist eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen.

Magdalena Früh, Lena Berlinger, Magnus Männer & David Breinlinger, sowie die Vorarlberger Burtscher Larissa, Bader Martin und Meier Moritz komplettieren das Team im Jahr 2023. Neben internationalen Wettkämpfen will sich das Team auch regional wieder stark zeigen und so stehen Starts bei Bludenz Läuft, Lustenauer Ironmännli, Bregenz Triathlon und dem legendären Skinfit Jannersee Triathlon wieder fix auf dem Programm.