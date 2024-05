„On your marks – Go!“ heißt es schließlich am Sonntag um 7:00 Uhr für das Damen Top-Feld. Wie bereits letztes Jahr folgen die Herren den Damen 20min später und das Rennen darum, wer zuerst die Wechselzone nach dem Radfahren erreicht, beginnt. Im Vorjahr gelang es Ruben Zepuntke auf den letzten Kilometern die führende Dame einzuholen. Das Starterfeld verspricht ein spannendes Rennen. Der erste Zieleinlauf wird gegen 11:00 Uhr erwartet. Die Altersklassen-Athletinnen und Athleten starten in Wellen wenige Minuten nach den Profi-Herren. Auch hierbei werden spannende Titelkämpfe um die österreichischen Meistertitel erwartet. Das Rennen wird live auf ORF Sport+ und über einen Livestream (Facebook mit englischem Kommentar, TVthek mit deutschem Kommentar) gestreamt.

Der erste Einstieg erfolgt um 06:45 Uhr direkt vom Ratzersdorfer See und zeigt das Schwimmen und die ersten Kilometer auf dem Rad. Spätestens um 7:55 Uhr müssen Triathlon-Fans auf den Facebook Livestream umschalten, da hier für eine Stunde das Formel 3 Rennen aus Monte Carlo übertragen wird. Um 08:55 Uhr wechselt ORF SPORT+ wieder nach St. Pölten um die Highlights zusammen zu fassen und die Entscheidung bis 12:00 Uhr live zu übertragen.