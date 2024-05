Du fragst dich vielleicht, warum die olympische Triathlon Distanz genau so heißt. Die naheliegende Antwort ist vielleicht, dass die Distanz – 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen – bei den Olympischen Spielen ausgetragen wird. Aber die Kurzdistanz wurde tatsächlich bereits 1984 offiziell eingeführt, lange bevor Triathlon bei den Olympischen Spielen 2000 debütierte.

Ein kürzerer, zuschauerfreundlicher Triathlon für die Olympischen Spiele

Die Geschichte beginnt um 1980 herum, als Carl Thomas, Marketingchef bei Speedo, eine neue Triathlon-Serie ins Leben rufen wollte, die für den Freizeitathleten zugänglicher wäre, im Gegensatz zum anstrengenden Ironman-Event. Gleichzeitig war Thomas, ein All-American Schwimmer und Wasserballspieler an der UCLA, der in seiner Jugend „von den Olympischen Spielen fasziniert“ war und die Teilnahme am Team USA in beiden Sportarten knapp verpasste, leidenschaftlich daran interessiert, Triathlon in das olympische Programm aufzunehmen.

Thomas argumentierte, dass die kürzere Distanz (die die Elite in etwa der gleichen Zeit absolvierte wie Top-Läufer einen Marathon) ein freundlicheres Format für die Spiele sei als eine ganztägige Ironman-Veranstaltung. Er konzentrierte sich intensiv darauf, die von ihm als „internationale Standard-“ oder „olympische“ Triathlondistanz bezeichnete Distanz zu popularisieren, wobei die wechselseitig verwendeten Begriffe widerspiegeln, dass 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen Standarddistanzen in den jeweiligen Sportarten auf der ganzen Welt waren und aus bestehenden Wettkämpfen in jeder Disziplin übernommen wurden, die bereits auf dem olympischen Programm standen.

Das Format wächst (dank Bud Light)

Zusammen mit Jim Curl, einem Sportveranstalter aus Davis, Kalifornien, gründete Thomas Anfang der 80er Jahre die United States Triathlon Series (USTS), die Legenden des Multisports wie Scott Tinley, Julie Moss, Kathleen McCartney und Dave Scott anzog.

„Damals haben wir versucht herauszufinden, wie man die Wechselzonen gestaltet“, erinnerte sich Scott an die frühen Tage der Serie. „Es gab keine festgelegten Regeln. Alle waren sich einig, dass man vom Schwimmen in die Wechselzone wechseln und in die Radbekleidung schlüpfen würde. Viele Zuschauer sagten, dass ihnen dieser erste Triathlon und besonders das Beobachten der Wechselzone sehr gefallen habe.“

Trotz seiner wilden Anfangszeit wuchs die USTS (die auf ihrem Weg Bud Light als Titelsponsor gewann) von ihren ursprünglichen fünf Städten auf 120 Veranstaltungen in 30 Städten an und zog nicht nur die Elite, sondern auch Hunderttausende von Wochenendathleten an, die in den Altersklassen-Wettkämpfen antraten. (Eine Schlagzeile der South Florida Sun Sentinel von 1988 lautete „ECHTE MENSCHEN KÖNNEN BEI BUD LIGHT MITMACHEN“). Die Serie, die neben der Popularisierung der olympischen Distanz auch den Wellenstart in den Sport einführte, gewann in den USA so an Fahrt, dass Thomas zuversichtlich war, das Format auf eine größere Bühne zu bringen.

Offiziell olympisch werden

Gleichzeitig mit der Gründung der Dachverbände des Sports (die heutigen USAT und die International Triathlon Union – jetzt World Triathlon) kämpfte Thomas dafür, dass das Format in das olympische Programm aufgenommen wird, trotz Widerstand aus anderen Ländern.

„Es war Nordamerika gegen den Rest der Welt“, sagte Thomas gegenüber Inner Voice Media. „Es gab eine riesige Fraktion, vor allem in Europa, die den Ironman für den heiligen Gral hielt. Ich führte den Kampf an, dass der Ironman-Triathlon aus praktischer Sicht keine Chance hatte, ins olympische Programm aufgenommen zu werden. Einfach wegen seiner Länge und den Anforderungen an die Athleten und dem logistischen Albtraum, einen Ironman-Wettkampf in einer olympischen Stadt zu veranstalten. Das war der Tenor, den ich all die Jahre unerbittlich trommelte. Am Ende hielten diese Beharrlichkeit, dieser Glaube und die Vision des Formats stand.“

Es brauchte zwar einige Zeit, bis Thomas‘ Vision Früchte trug. Während sich die olympische Distanz in den 1980er Jahren bei Altersklassenathleten und Profis immer größerer Beliebtheit erfreute, sollte es noch Jahre dauern (und jede Menge harte Artbeit von Thomas und ITU-Gründungspräsident Les McDonald), bis das Internationale Olympische Komitee (IOC) die ITU anerkannte und schließlich Triathlon als Medaillensport den Zuschlag gab.

Die USTS schloss nach ihren Nationalen Meisterschaften auf Maui 1993 ihre Pforten, aber was als Basisbewegung begann, hatte sich bis dahin zu einem international beliebten Event entwickelt.