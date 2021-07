Jetzt ist es fix! Das Österreichische Olympische Komitee hat die vier aktuell besten Österreichischen Triathleten für die Olympischen Spiele Tokyo 2020 nominiert. Julia Hauser, Lukas Hollaus, Luis Knabl und Lisa Perterer werden sowohl im Einzel- wie auch in der Mixed-Staffel in Japan an den Start gehen.

Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) hat am Montag 75 Athletinnen und Athleten für die am 23. Juli beginnenden Sommerspiele in Tokio nominiert. Es ist das größte Team seit Sydney 2000, als es 94 waren. Es folgten 74 in Athen (2004), je 70 in Peking (2008) und London (2012) sowie 71 zuletzt in Rio de Janeiro (2016). Mit 39:36 sind erst zum zweiten Mal nach Sydney mehr Frauen als Männer dabei.

Außer in der Leichtathletik und dem Klettern, zählt Österreich nach Einschätzung des ÖOC auch im Triathlon zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Die größte Erwartung steckt dabei in Lisa Perterer, die nach Kate Allen um die nächste Olympische Medaille kämpfen soll.