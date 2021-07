Vom Schwimmen im kristallklaren Zeller See bis hin zur anspruchsvollen, aber wunderschönen Radstrecke mit schnellen Abfahrten bis hin zur Laufstecke entlang des malerischen Seeufers: Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun ist zweifelsohne eines der schönsten Rennen auf der ganzen IRONMAN-Tour. In etwas weniger als zwei Monaten findet die 9. Austragung in der Pinzgauer Region statt.

Die Vorbereitungen für den Renntag laufen bereits auf Hochtouren und das IRONMAN Austria-Team kann es kaum erwarten, nach 2019 erneut ein außergewöhnliches Rennerlebnis für rund 2‘500 Athletinnen und Athleten zu organisieren. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband und den Partnern in der Region steht dem Traditionsevent im Salzburger Land unter Berücksichtigung der gegebenen Veranstaltungsbedingungen nichts mehr im Weg. Um den Teilnehmern die bestmögliche Sicherheit garantieren zu können, wird neben dem Safe Return to Racing-Programm von IRONMAN auch das bestehende Präventions- und Sicherheitskonzept umgesetzt. Nach den derzeit geltenden Bestimmungen umfasst dieses auch einen 3G Nachweis (getestet, geimpft, genesen) aller Teilnehmer, um sich auf den offiziellen Veranstaltungsflächen bewegen zu können.

Im Zusammenhang mit dem Schutz- und Sicherheitskonzept finden derzeit auch die Briefings für die freiwilligen Helfer statt. Beim größten Triathlon-Event in den Alpen werden auch dieses Jahr wieder rund 60 Teamleiter und 1500 Volunteers im Einsatz sein, um das Rennerlebnis für die Athleten noch unvergesslicher gestalten zu können.

Die Strecke

Der Auftakt zum Rennen bildet wiederum die 1.9 km lange Schwimmstrecke mit der Bergkulisse im Hintergrund und dem kristallklaren Zeller See. Von der Wechselzone am Zeller See führt die 90.1km Radstrecke via Bruck an der Großglocknerstraße und Taxenbach bis nach Dienten am Hochkönig, wo die Athleten an den Labestationen ihre Energiereserven für den kräfteraubenden Anstieg auf den Hochkönig nochmals aufladen können. Einmal auf dem Filzensattel auf 1‘280 Metern über Meer und damit dem höchsten Punkt des Rennens angekommen, erwartet die Athleten die spektakuläre Abfahrt. Via Maria Alm führt die Strecke analog 2019 über Gerling und Maishofen zurück nach Zell am See, bevor die Athleten den letzten Abschnitt via Piesendorf und dem offiziellen Rennhotel Tauern Spa zum zweiten Mal die Wechselzone erreichen. Zum Abschluss gilt es, den zwei-Rundenkurs über 21.1 km entlang des Ufers des Zeller Sees und durch die charmante Altstadt im Herzen der österreichischen Alpen zu bewältigen.

Stimmen zum Rennen

Für Race Director Patrick Schörkmayr ist es bereits die 5. Ausgabe als Hauptverantwortlicher beim Event. Als Finisher des IRONMAN South Africa im Jahr 2016 weiß er, was ein Rennen bieten muss, um in der Triathlon-Gemeinschaft einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen: „Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun ist ein ganz besonders Event, dass man in dieser Form nirgends sonst auf der Welt findet. Die Kulisse ist sowohl für Einheimische als auch für ausländische Athleten ein besonderer Leckerbissen und wir freuen uns jedes Jahr, wieder nach Zell am See-Kaprun zurückzukehren. Trotz der schwierigen Umstände setzen wir alles daran, das Event für unserer Athletinnen und Athleten wieder unvergesslich gestalten zu können.“