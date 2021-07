Während vielerorts die COVID-19 Beschränkungen wieder rückgenommen werden und Veranstaltungen ermöglicht werden, muss in Gerasdorf der P3 Triathlon abgesagt werden. Veranstalter Robert Pscheidl informierte auf seiner Facebook Seite die Athleten und stellt den gesamten Triathlon in der Gemeinde Gerasdorf in Frage.

Die Begründung im Wortlaut;

Liebe Athleten und Athletinnen, wir müssen Euch leider mitteilen das es auch 2021 keinen Triathlon in Gerasdorf geben wird. Die Gemeinde hat uns heute eine Absage erteilt mit der Begründung ” Die Situation lässt es nicht zu”. Wir haben auch für diesen Bewerb ein Präventionskonzept erstellt um diesen Bewerb genauso sicher zu machen wie all die Bewerbe die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben. Wir sind zutiefst enttäuscht von dieser Entscheidung und können es absolut nicht nachvollziehen. Ob es jemals wieder einen Bewerb in Gerasdorf geben wird können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Alle bereits angemeldeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden von uns in den nächsten Tagen informiert.

Wir möchten uns bei Euch entschuldigen für die Unannehmlichkeiten in aller Form entschuldigen.

Auf seiner privaten Facebook-Seite gibt Pscheidl aber weitere Einblicke. Er sieht darin nur ein Argument der Gemeinde, um die Veranstaltung in Gerasdorf “sterben zu lassen” und arbeitet bereits an einem neuen Triathlon in der direkten Umgebung in Gerasdorf.

Alternativen

Eine Woche vor dem ursprünglichen Termin findet der ALOHA TRI Traun über die Sprint- und Olympische Distanz statt. Am selben Wochenende findet der Ausee Triathlon in Blindenmarkt über die Sprintdistanz, veranstaltet von Bestzeit statt.