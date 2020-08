Grünes Licht für Austria Triathlon Podersdorf 2020

In einem Videostatement hat sich Daniel Döller, Organisator des Austria Triathlon Podersdorf mit einer guten Nachricht an die Athleten gewandt. Der Austria Triathlon Podersdorf 2020 findet über alle Distanzen statt.

“Athleten, Veranstalter und Helfer sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Nur wenn wir gemeinsam rudern, kommen wir voran und können den Austria Triathlon Podersdorf durchführen,” so Daniel Döller, der gleich auch eine Bitte an die Athleten ausspricht: Keine Zuschauer! Ein großer Bereich des Eventgeländes wie der Startbereich, die Wechselzone und der Zielbereich ist für Zuschauer gesperrt. Der Veranstalter appelliert an alle Athleten, ihre Fans und Unterstützer nicht mit zum Event zu nehmen, um die Durchführung nicht zu gefährden. Die Sicherheit und Gesundheit der Athleten und freiwilligen Helfer hat absoluten Vorrang!

Zeitplan

Der Zeitplan beim Austria Triathlon Podersdorf wird ausgedehnt. Pro Startwelle starten maximal 200 Teilnehmer. Innerhalb einer Startwelle wird mit einem Einzelstart alle 5 oder 10 Sekunden gestartet. Diese Teilnehmer bilden eigene Veranstaltungen, wobei die Zeitnehmung über aller Veranstaltungen genommen wird. Zeitig in der Früh werden die Athleten über die Langdistanz starten und über die Mitteldistanz erfolgt der Start am späten Vormittag bzw. zu Mittag.

Neue Laufstrecke

Die klassische Laufstrecke war eine Wendepunktstrecke Richtung Hölle. Im heurigen Jahr wird auch Richtung Hölle gelaufen, allerdings biegt man zuvor links ab und läuft einen neuen Rundkurs zurück Richtung Podersdorf.

Was passiert bei einer Absage?

Bei einer kurzfristigen Absage durch die Behörden gibt es für die Athleten folgende Angebote: