Airstreeem übersiedelt in die Schweiz

Mit 1.7. 2020 wurde die Airstreeem AG mit Sitz in Hünenberg/Schweiz mit dem Ziel gegründet, die Marke noch stärker im internationalen Markt zu positionieren und mit vereinten Kompetenzen die positive Entwicklung des Unternehmens weiter zu forcieren. In einem weiteren Schritt wurde die in Bergheim bei Salzburg ansässige Airstreeem GmbH zu 100% übernommen.

Stefan Probst, Gründer der Marke Airstreeem, wird sich zukünftig auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Produkt-Entwicklung fokussieren und als Head of Product-Development als Teilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung im Unternehmen tätig sein.

Neuer CEO wird per sofort der Schweizer Sandro Cattaneo, der die erfolgreiche Entwicklung von Airstreeem weiterführen und mit seiner jahrelangen Erfahrung die Internationalisierung und Expansion der Marke vorantreiben wird. Er ist seit vielen Jahren in der Sportbranche für internationale Spitzenmarken wie Nike oder Odlo in diversen Management-Stufen tätig. Der leidenschaftliche, sehr gut vernetzte Radfahrer kennt Airstreeem als Konsument fast seit der ersten Stunde und sieht mit dieser Marke großes Potential im internationalen Markt. „Mir gefallen an Airstreeem besonders zwei Aspekte, nämlich das Prädikat „Handbuilt in Salzburg“ und die Unikat-Linien, die jedes Rad einzigartig im Design machen. Es ist allerdings an der Zeit, die Prozesse, Systeme und die Organisation weiter auszubauen und modern aufzustellen“, erklärt Sandro Cattaneo die Gründe seines Engagements.

Der neue Hauptsitz von Airstreeem in der Schweiz wird im Herbst 2020 eröffnet. Das Produkte-Kompetenz-Zentrum wird unter der Leitung von Stefan Probst weiter in Bergheim bei Salzburg bestehen bleiben. „Wir werden ab sofort neue und moderne Wege gehen und Airstreeem in eine erfolgreiche Zukunft führen“, so Sandro Cattaneo.