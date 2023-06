Im Rahmen des 36. TriZell Triathlonbewerbes wurden heute die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften auf der Olympischen Distanz (Windschattenfahren erlaubt) ausgetragen. Magdalena Früh feiert nach zwei nationalen Titeln auf der Sprintdistanz (2018 und 2019) ihren ersten auf der Olympischen Distanz. Seinen Titel vom Vorjahr konnte bei den Herren der gebürtige Zell am Seer, Lukas Hollaus, erfolgreich verteidigen. Es ist dies nach dem Duathlon-Staatsmeistertitel Anfang Mai der zweite nationale Titel in diesem Jahr.

Dritter nationaler Titel für Früh

Mit der zweitschnellsten Schwimmzeit stieg Magdalena Früh aus dem Zeller See. Bereits auf den ersten 20 Radkilometern konnte Früh ihre Tiroler Landsfrau und schnellste Schwimmerin Theresa Moser überholen und sich einen satten Vorsprung verschaffen. Einen tollen Radsplit hatte auch Anja Weilguni, die sich nach dem Schwimmen von der 5. an die 2. Position nach vorne arbeiten konnte. Während sich Früh souverän ihren insgesamt dritten Staatsmeistertitel sicherte, konnte die Oberösterreicherin Susanne Aumair Weilguni noch abfangen und sich nach letzter Woche auf der Mitteldistanz erneut über ÖSTM-Silber freuen.

„Ich bin total zufrieden. Es ist genauso aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Für mich war das einfach wichtig heute, dass ich meinen ersten Triathlon wieder mal mache und alles gut funktioniert. Es hat richtig Spaß gemacht und wenn dass dann so funktioniert, dann macht das gleich doppelt Spaß“, so die Tirolerin glücklich im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Olympische Distanz, Damen

(1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Magdalena Früh (1. TTC Innsbruck, T), 2:09:46h

2. Susanne Aumair (RC Grieskirchen, OÖ), 2:12:24h

3. Anja Weilguni (SV Gallneukirchen, OÖ), 2:16:54h

Heimsieg und Titelverteidigung für Hollaus

Bei seinem Heimrennen feierte der Salzburger Lukas Hollaus heute in Zell am See seine Titelverteidigung über die Olympische Distanz. Ziemlich rasch nach dem Schwimmen konnte Hollaus gemeinsam in einer Gruppe mit Peter Luftensteiner, Thomas Windischbauer, Jan Bader und Lukas Pertl, die internationale Erfahrung bei Draftingrennen ausspielen. Gleich am ersten Anstieg konnten sie zwei/drei Verfolger abschütteln und setzten sie so von den restlichen Teilnehmern ab. Nach den 40 Radkilometern kam es dann zur Laufentscheidung. Wobei der vom Profi-Triathlonsport zurückgetretene 36-Jährige den jungen Triathleten vom ersten Meter an gleich zeigte, dass er den Titel verteidigen möchte. So setzte sich Hollaus ab und feierte vor heimischen Publikum nicht nur die Titelverteidigung sondern nach dem Duathlon-Staatsmeistertitel auch seinen zweiten nationalen Titel in diesem Jahr.

„Es war cool! Dass ich mit der Führungsgruppe aufs Rad steige, dass hätte ich mir nicht ausgemalt. Ich bin immer zwischen Position eins und drei geschwommen. Keine Ahnung, wie das heute gegangen ist! Beim Laufen habe ich dann gleich voll Druck gemacht und mich nach einem Kilometer lösen können“, so Hollaus im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Olympische Distanz, Herren

(1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Lukas Hollaus (TV Zell/See, S), 1:48:14h

2. Jan Bader (SU Triathlon Wiener Neustadt, NÖ), 1:49:05h

3. Peter Luftensteiner (PSV Tri-Linz, OÖ), 1:49:58h