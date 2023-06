Florian Brungraber holte heute bei der Para-Europameisterschaft in Madrid sensationell den Vize-Europameistertitel in seiner Klasse. Der Bewerb wurde auf Grund des Wetters, wie im Vorjahr in Polen, als Duathlon ausgetragen. Selbst ein Reifendefekt zu Beginn des Rennens konnte den Oberösterreicher heute nicht stoppen. In der Klasse PTS4 belegte Oliver Dreier den 8. Rang.

Zu absolvieren galt es 2,5km Laufen, 20km Radfahren und 5km Laufen. Im Falle von Brungraber hieß dies Rennrollstuhl, Handbike und wieder Rennrollstuhl. Bereits auf den ersten 2,5km bremste der Oberösterreicher zu spät und touchierte einen Randstein. Die Folge ein defekter Reifen. Während er sich auf dem Handbike auf den zweiten Platz vorarbeiten und über zwei Minuten auf den Niederländer Geert Schipper herausfahren konnte wurden die abschließenden 5km zur Zitterpartie. Mit dem defekten Reifen verlor der Paralympics-Silbermedaillengewinner wertvollen Boden. Während Jetze Plat (NED) abermals den EM-Titel holte schaffte Brungraber in einem wahren Krimi noch zwölf Sekunden vor Schipper ins Ziel zu retten.

“Sabine (Anm.: seine Lebensgefährtin) hat als ‘Handler’ einen super Job gemacht und sie hätte versucht wieder Luft in den Reifen zu bekommen, das war aber nicht mehr möglich. So musste ich die abschließenden fünf Kilometer komplett auf der Felge des Vorderreifens fahren. Ich habe gesehen, dass der Vorsprung schrumpft und schrumpft und eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass sich das noch ausgehen wird. Aber: Ziel erreicht! Auch wenn es schon ganz schön spannend war”, schmunzelt Brungraber zufrieden im Ziel.

In der Kasse PTS4 lief Oliver Dreier (BSV Attnang/Vöcklabruck, OÖ) auf Rang 8 ins Ziel.

Ob die Rennen der Elite morgen wie geplant als Triathlon ausgetragen werden wird morgen Früh endgültig entschieden werden.