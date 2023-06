Rund um den IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria warten wieder einige spannende Side Events, bei denen persönliche Bestleistungen von Hobby-AthletInnen über die Ziellinie gebracht werden. Den Anfang macht der Company Triathlon am 15 Juni. Gesucht wird das sportlichste Büro Kärntens, welches am schnellsten 380m schwimmend, 20km radelnd und 4,2km laufend zurücklegen kann. Gestartet wird im Strandbad Klagenfurt, wo die 380m Schwimmen im kristallklaren Wasser des Wörthersees absolviert werden. Für die RadfahrerInnen geht es zuerst Richtung Reifnitz zum 1. Wendepunkt, anschließend retour auf derselben Strecke Richtung Stadion zur 2. Wende, ehe es wieder zurück in die Wechselzone geht. Die Laufstrecke führt entlang dem Seeufer Richtung Krumpendorf, wo es nach dem Wendepunkt wieder auf das Eventgelände und zur berüchtigten IRONMAN Finishline geht. Auf der To-Do Liste stehen Teamgeist, Einsatz, Ehrgeiz und Ausdauer bei jedem einzelnen Firmen-Trio, welches an der Startlinie steht. Die Work-Life Balance wird an diesem Tag in ein gänzlich neues Licht gerückt und so manch ein eingefleischter Bürosesselexperte ist durch ein paar Trainingseinheiten im Vorhinein schon zum erfolgreichen Triathlon-Teamfinisher geworden. Das Publikum an der Seitenlinie verleiht noch zusätzlich Gänsehaut, auf dem Weg zur neuen Personal Best oder dem Titel der „IRON-Company“. Anmeldungen sind bis zum 13. Juni möglich. Nachnennungen vor Ort gibt es keine.

Im Rahmen des Nightrun am 16. Juni dürfen alle HobbyläuferInnen ab 14 Jahren über eine Strecke von 4,2km Vollgas geben. Gestartet wird im Strandbad und dann entlang dem Lendkanal durch den Europapark gelaufen, ehe es dem See entlang bis zum Wendepunkt Richtung Krumpendorf und retour ins Strandbad geht. Angetreten werden kann sowohl in der Einzelwertung als auch im Team. Jeder, der die Ziellinie überquert, bekommt ein cooles Finishershirt als Erinnerung. Allein deshalb gilt: Anmelden und dabei sein zahlt sich aus!

Der Triathlon-Nachwuchs zwischen 6 und 15 Jahren liefert sich am 17. Juni bei einem Aquathlon (Schwimmen und Laufen) ein spannendes Duell. Je nach Geburtsjahr wartet eine Distanz zwischen 50m Schwimmen und 450m Laufen bis hin zu 100m Schwimmen und 1800m Laufen. Alle Youngsters haben hier die Möglichkeit die originale Zielluft des IRONMAN zu schnuppern und die legendäre Finish line zu passieren, ehe sie von stolzen Eltern und Freunden empfangen werden.

Egal ob Badehose, Rad oder Bike – es lohnt sich abseits des IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria bei einem der zahlreichen Side Events mitzumachen und sein eigenes, individuelles Leistungspotential auszuloten.

Anmeldeschluss für alle oben genannten Events ist der 13.Juni – keine Nachnennungen vor Ort möglich