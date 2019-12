Frodeno und Kienle veröffentlichen Dopingtests 2019

Jan Frodeno und Sebastian Kienle sind Aushängeschilder im Triathlon. Es gibt kaum Langdistanz-Athleten, die in der Triathlon-Szene beliebter sind, wie die beiden Deutschen Athleten.

Nachdem Jan Frodeno den Anfang machte, zogen Sebastian Kienle und weitere Athleten im Kampf um Transparenz nach und veröffentlichten ihre Dopingtests 2019.

Anti Doping Tests Jan Frodeno

Der dreifache IRONMAN World Champion Jan Frodeno hatte zumindest 14 Tests 2019. In den Monaten März, April und Mai wurde er vier mal in seiner Wahlheimat Girona in Spanien von der Deutschen Nada getestet.

Bei seinen drei IRONMAN Rennen im Kraichgau, in Frankfurt und auf Hawaii hatte Frodeno jeweils eine Wettkampfkontrolle. Dazu kommen im Juni, Juli und August noch je eine Trainingskontrolle in Girona.

Im September und Oktober erhielt Frodeno drei mal von der Deutschen NADA Besuch auf Maui und in Kona für weitere Out of Competition Tests.

Am 20. Dezember kam eine weitere Kontrolle der NADA Deutschland hinzu.

Anti Doping Tests Sebastian Kienle

As there is a lot of half knowledge about doping testing in professional triathlon I want to follow @janfrodeno’s example and publish my doping controls in 2019: 16 in total so far. pic.twitter.com/amyXuBb0pO — Sebastian Kienle (@SebastianKienle) December 19, 2019

16 mal wurde Kienle bis 20. Dezember 2019 getestet.

15 Tests enthielten Urinproben

9 Tests waren auch Bluttests

11 Tests wurden von der Nationalen Anti Doping Agentur in Deutschland (NADA) veranlasst

1 Test wurde von der ITU veranlasst

4 Tests wurden von IRONMAN in Auftrag gegeben

12 Tests waren sogenannte „out of competition“ Tests – Trainingskontrollen

10 Tests wurden ausserhalb seines bekanntgegebenen Time Slots im „Whereabout“ gemacht

12 Tests wurden nicht zu Hause durchgeführt.

Anti Doping Tests Patrik Nilsson

I may not have won kona, but happy to join anyway… 10tests this year and hopefully many more in 2020 🤙 One in race and since quite high dnf rate, the rest ooc this year. As stated before, unfortunately not a proof of being clean cause of history… pic.twitter.com/Q8kEt1hHPa — Patrik Nilsson (@patriktriathlon) December 19, 2019

Der starke Schwede Patrik Nilsson wurde zehn mal getestet. Einem Wettkampftest stehen, aufgrund seiner hohen DNF Rate heuer neun Trainingskontrollen gegenüber. Wie Nilsson schreibt „Aufgrund der Geschichte im Radsport leider kein Beweis für meine Sauberkeit …“

Anti Doping Tests Cameron Wurf

Sorry mine doesn’t look as pretty as Jan & Sebi’s. They are far more German🇩🇪 than me🤷 pic.twitter.com/eeFmiivG8O — cameron james wurf (@cameronwurf) December 19, 2019

Cameron Wurf vermisst in seinem Protokoll jene Tests rund um die Challenge Roth. Er betont, 2019 mehr Tests gehabt zu haben, als zu seiner aktiven Zeit als Radfahrer.

Anti Doping Tests James Cunnama

3x OutOfComp blood + urine

1x OOC blood only

1x In-comp urine only pic.twitter.com/VLHrdwd8Xd — James Cunnama (@JamesCunnama) December 19, 2019

Der Südafrikaner James Cunnama zeigt sich enttäuscht, aufgrund seiner Leistungen 2019 nicht mehr dem IRONMAN Testpool für 2020 anzugehören. Immerhin gewann Cunnama im Juni einen IRONMAN Event. Cunnama betont aber, weiterhin im Pool der nationalen Anti-Doping Agentur zu sein.