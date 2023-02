Jan Frodeno (GER) hat heute seinen mit Spannung erwarteten IRONMAN-Triathlon-Rennkalender für 2023 vorgestellt. Auf Instagram kündigte Frodeno an, dass er im April beim IRONMAN 70.3 Oceanside an den Start gehen wird, gefolgt von der IRONMAN European Championship Hamburg im Juni, bevor er im September in Nizza, Frankreich, versuchen wird, seinen vierten IRONMAN World Championship Titel zu gewinnen.

Der dreifache IRONMAN-Weltmeister (2015; 2016; 2019), zweifache IRONMAN 70.3-Weltmeister (2015; 2018) und Olympiasieger (2008) wird darauf brennen, seine Rennsaison 2023 zu beginnen, nachdem er sich im August letzten Jahres eine Verletzung zugezogen hatte, die ihn dazu zwang, die IRONMAN World Championship 2022 in Kailua-Kona, Hawaii, auszulassen. Da 2023 möglicherweise sein letztes Jahr im Wettkampfsport sein wird, wird er zweifellos versuchen, die IRONMAN-Europameisterschaft und die IRONMAN-Weltmeisterschaft ein letztes Mal zu gewinnen.

Frodeno: “Der IRONMAN Hamburg, wow, was für eine Reise war das für mich persönlich in Hamburg, natürlich mit vielen positiven Erinnerungen, aber auch mit harten Erinnerungen. In Hamburg habe ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert, dort haben wir eine Team-Weltmeisterschaft ausgetragen. Und jetzt die volle IRONMAN-Distanz, ich freue mich wirklich darauf, dorthin zurückzukehren. Es ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt, und ich freue mich darauf, in die Stadt zu kommen, die Triathlon lebt und atmet, und zu sehen, was die IRONMAN-Erfahrung ausmacht. Ich hoffe, dass wir uns dort sehen und das Spektakel des IRONMAN-Rennens genießen können.”

Nach dem beeindruckenden Sieg von Laura Philipps (GER) bei der IRONMAN-Europameisterschaft in Hamburg im vergangenen Jahr, wo sie mit 8:18:20 auch eine IRONMAN-Weltbestzeit aufstellte, werden alle Augen auf die Profi-Männer gerichtet sein, um zu sehen, was sie auf dem schnellen und flachen, PB-freundlichen Kurs in seinem Heimatland leisten können.

Frodeno bestätigte auch die monatelangen Spekulationen, dass er an der IRONMAN World Championship in Nizza, Frankreich, teilnehmen wird. Dies ist das erste Mal seit der Einführung der IRONMAN World Championship, dass die Veranstaltung in Europa stattfinden wird, nachdem Anfang des Jahres bekannt gegeben wurde, dass Nizza, Frankreich, der zweite Gastgeber der IRONMAN World Championship 2023 sein wird.