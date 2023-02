Die bekannte Landstraße Ma-2141 nach Sa Calobra ist am Dienstag (7.2.) gesperrt worden. Grund dafür ist der Teileinsturz einer riesigen Stützmauer, zu dem es nach Niederschlägen in den vergangenen Tagen gekommen war. Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Escorca, Toni Solivellas, war man sich schon vor dem Vorfall der Problematik an dem Teilstück bewusst. Vor einigen Jahren habe man eine Betonmauer angebracht, um die Stützmauer zu entlasten. Im unteren Teil der zwölf Kilometer langen Straße stürzte ein Teil der Begrenzungsmauer ein.

Aktuell, so die Behörden, bestehe die Gefahr weiterer Steinabgänge. Wann die Straße wieder für den Verkehr geöffnet wird, ist aktuell noch nicht klar. Die Aufräumarbeiten wurden bereits in die Wege geleitet, allerdings, so die Verantwortlichen, kann die Restaurierung mehrere Wochen oder gar Monate andauern.