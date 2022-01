Georg Enzenberger zählt zu den talentierten Langdistanz-Athleten in Österreich, die derzeit aktiv am Wettkampfgeschehen teilnehmen. In der Vorbereitung auf die neue Saison 2022 ging er mit seinem Trainer Thomas Doblhammer neue Wege und stand am Sonntag bei den 3.000 Meter Landesmeisterschaften in Oberösterreich auf der Bahn an der Startlinie.

“Wenn mich vor ein paar Monaten jemanden gefragt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass es möglich wäre,” war der Oberösterreicher im Ziel sprachlos. Enzenberger lief die 3.000 Meter in 8:59 Minuten. Die Kilometer-Durchgangszeiten waren: 2:58 Minuten, 3:01 Minuten und 2:58 Minuten.

Mit dieser Zeit holte der Langdistanz-Profi bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften inmitten der nationalen Top-Athleten Rang 2.