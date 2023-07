Der Salzburger Lukas Hollaus gewann beim internationalen PTO-Race vor den beiden Deutschen Tom Hug und Wilhelm Hirsch. Bei seinem Sieg unterbot der Pinzgauer auch den Streckenrekord, gehalten von Triathlon-Weltmeister Patrick Lange, um fast 5 Minuten. Bei den Damen siegte über die Mitteldistanz Caro Lehrieder aus Deutschland – die Salzburgerin Katharina Loidl holte sensationell Platz 3.

Über 1.600 Starter aus über 24 Ländern verwandelten den Trumer Triathlon presented by Pure Encapsulations® von 14. bis 16. Juli 2023 zum Sport-Spektakel für Jedermann. Das sportliche Highlight war das Rennen über die Mitteldistanz am heutigen Sonntag mit dem stärksten Teilnehmerfeld, das je beim Trumer Triathlon startete. Insgesamt gingen 28 Pro-Triathleten und 5 Pro-Triathletinnen beim zum ersten Mal als internationales PTO-Race gewerteten Trumer Triathlon ins Rennen. Sie lieferten sich im Obertrumer See, auf der Radstrecke und beim abschließenden Laufen einen heißen Kampf um den prestigeträchtigen Sieg bei einem der größten Triathlon-Bewerbe im deutschsprachigen Raum, der via Livestream weltweit übertragen wurde.

Happy End mit Streckenrekord für den Lokalmatador

Was für ein Sport-Highlight mit ganz vielen Gänsehaut-Momenten im SalzburgerLand! Was für ein Finale – über die Mitteldistanz beim Trumer Triathlon und für die Karriere des Salzburger Olympioniken Lukas Hollaus. Bei seinem letzten Antreten beim Trumer Triathlon setzte der 36-jährige Pinzgauer wieder einmal ein sportliches Glanzlicht und holte gegen starke internationale Konkurrenten nochmals alles aus sich heraus.

28 Pro-Athleten gingen um 9.00 Uhr an den Start über 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren und 21,1 km Laufen. Als Fünfter stieg Lukas Hollaus aus dem Wasser, auf der Radstrecke konnte der Salzburger Lokalmatador den Rückstand auf den bis dahin Führenden Ruben Zepuntke im Rahmen halten. Innerhalb der ersten Laufrunde holte Lukas Hollaus mehr als drei Minuten auf, setzte sich an die Spitze und lag auf Rekordkurs. Die Führung gab er mit einer beeindruckenden Laufleistung bis zum Zielstrich nicht mehr aus der Hand – und pulverisierte mit einer Gesamtzeit von 03:50:08 Stunden den Streckenrekord (03:55:04 Stunden) von Triathlon-Legende Patrick Lange, den der mehrfache Weltmeister 2021 in Obertrum aufgestellt hat, um fast 5 Minuten. „Es ist ein ganz spezieller Moment für mich“, jubelte Sieger Lukas Hollaus im Ziel. „Ich war heuer das

letzte Mal beim Trumer Triathlon am Start und dass es mit dem Sieg und sogar noch mit dem Streckenrekord klappt ist unglaublich.“ Das Podium komplettierten die beiden Deutschen Tom Hug und Wilhelm Hirsch vom Pro-Team Hotel Jakob aus Fuschl am See.

Podestplatz für Katharina Loidl bei ihrer Mitteldistanz-Premiere

Bei den Damen war es ebenfalls ein spannendes Rennen bis zum Schluss, ehe sich die Deutsche Caro Lehrieder vom Team Erdinger Alkoholfrei gegenüber der Österreicherin Lisa-Maria Dornauer etwas absetzten konnte und nach Platz drei im Vorjahr 2023 den Sieg über die Mitteldistanz holte. Local Hero Katharina Loidl aus Kuchl landete bei ihrem ersten Antreten über die Mitteldistanz, bei ihrem „Heimrennen“ auf dem Podium und belegte sensationell Platz 3. „Ich bin an meine Grenzen gegangen, dass es dann sogar mit dem Podest geklappt hat, ist sensationell“, betonte eine völlig ausgepumpte Katharina Loidl im Ziel. „Aber das macht Lust auf mehr – nächstes Jahr bin ich wieder auf der Mitteldistanz am Start.“ Über die Kurzdistanz jubelten bei den Damen die amtierende Staatsmeisterin Therese Feuersinger aus Tirol, die sich beim Trumer Triathlon vor Sport-Multitalent und Skibergsteigerin Johanna Hiemer durchsetzte. Bei den Herren war der Salzburger Daniel Niederreiter über die Kurzdistanz nicht zu schlagen.

„Noch mehr Starter als im vergangenen Jahr und mit über 30 internationalen Top-Athleten sowie dem PTO-Race-Status sportlich auch wieder ein neues Level erreicht: Großes Kompliment an Sepp Gruber und sein Organisations-Team! Sie haben wieder ein Top-Event auf die Beine gestellt“, betont Max Hofstätter, Sportsponsoring-Leiter von Trumer-Triathlon Hauptsponsor Pure Encapsulations®.

Triathlon für Jedermann

Das Trumer Triathlon-Wochenende begann bereits am Freitag mit den beiden Seecrossing-Bewerben. Um 18:00 Uhr startete die 3km-Distanz vom Strandbad Seeham, nur eine halbe Stunde später die 1,4km-Distanz vom Strandbad Matzing. Der Sieger über die 3km-Distanz hieß Max Dieckmann aus Österreich, gefolgt von Ruben Zepuntke, der das Seecrossing als Schwimm-Aufwärmrunde für die Mitteldistanz am Sonntag nutzte. Triathlon-Legende Faris Al-Sultan holte sich Platz 6. Die Siege über die 1,4km Distanz gingen an den Österreicher Sebastian Aschenbrenner und die Italienerin Iris Reif. Am Samstag gehörte der Kids Triathlon mit 150 Nachwuchs-Athleten zu den Highlights. Eine eindrucksvolle Zahl, die zeigt, dass man sich in Salzburg um den Triathlon-Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Am Samstagnachmittag standen der Funtriathlon, die Sprint- und Staffelrennen auf dem Programm, bevor der Startschuss zum Charity Run ertönte. Mit insgesamt 386 Runden erliefen die Teilnehmer eine stolze Spendensumme, die von der Raiffeisen Salzburg auf großzügig auf 1.500 Euro aufgestockt wurde.

„Was für eine Geschichte: Lukas Hollaus schreibt bei seinem letzten Trumer Triathlon nochmal Geschichte und drückte den Streckenrekord auf sensationelle 3:50:08“, erklärt Organisator Sepp Gruber nach einem erfolgreichen Trumer-Triathlon-Wochenende. „Dass auch bei den Damen mit Katharina Loidl eine Lokalmatadorin auf dem Podium stand, die hier ihre Karriere startete, macht den Sonntag zu einem echten Triathlon-Feiertag für Salzburg.“

Ergebnisse vom Sonntag im Überblick:

Mitteldistanz Damen:

• 1. Platz: Caro Lehreider (GER / Team Erdinger Alkoholfrei): 04:34:29

• 2. Platz: Lisa-Maria Dornauer (AUT / Pewag Racing Team): 04:35:21

• 3. Platz: Katharina Loidl (AUT / Pro Team Hotel Jakob): 04:48:04

Mitteldistanz Herren:

• 1. Platz: Lukas Hollaus (AUT / Skinfit Racing Tri Team): 03:50:08 → NEUER STRECKENREKORD

→ • 2. Platz: Tom Hug (GER / Omni Biotic Powerteam): 03:50:49

• 3. Platz: Wilhelm Hirsch (GER / Pro Team Hotel Jakob): 03:56:45

Kurzdistanz Damen:

• 1. Platz: Therese Feuersinger (AUT / TRI-X Kufstein): 02:22:52

• 2. Platz: Johanna Hiemer (AUT / PURE Encapsulations): 02:28:59

• 3. Platz: Sonja Tajsich (AUT / Triathlon Kärnten): 02:30:49

Kurzdistanz Herren: