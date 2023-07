Am Samstag, den 15. Juli 2023 stand die Wiener Triathletin im dreistufigen Finale der erstmals ausgetragenen Supersprint WM. Julia Hauser qualifizierte sich dafür im Hoffnungslauf freitagabends den 14. Juli. Im ersten Finallauf kassierte Hauser auf der 300m kurzen Schwimmstrecke eine 10 Sek. Penalty. „Ich war total überrascht über die Penalty, und bei diesem Format ist es dann kaum möglich in die nächste Runde zu kommen“, sehr enttäuscht über den Ausgang des ersten Finallaufes und mit dem 28. Gesamtplatz. Premieren Weltmeisterin wurde die Französin Cassandre Beaugrand vor Beth Potter (GBR) und der Deutschen Laura Lindemann.

Julia Hauser, die Zweitplatzierte der European Games, konnte sich am Freitag Abend, nachdem sie in ihrem Qualifikationslauf am Freitag Vormittag die direkt Qualifizierung nur knapp verfehlte, mit Platz 2 im Hoffnungslauf für das spannenden dreistufigen Elimination-Format qualifizieren. Die 30 qualifizierten Athletinnen starten über die Supersprintdistanz (300m Schwimmen, 7,5 km und 1,75 km Lauf). In jeder Runde scheiden jeweils die letzten 10 Athletinnen aus. Im letzten Rennen wird dann um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Für die 29 jährige Athletin war es leider nach der ersten Finalrunde vorbei. Im dicht zusammengeschlossenen Schwimmfeld kassierte sie eine 10 Sekunden Penalty, die sie nach dem Radfahren auf der Laufstrecke ableistete „Irgendwie bin ich zum Handkuss gekommen, denn auch im Video war nichts eindeutig zu erkennen“, so Julia Hauser ratlos über diese Entscheidung.“

Für Lisa Perterer war es der erste Wettkampf nach ihrer Verletzung. Sie qualifizierte sich dabei ebensowenig für das Finale, wie Sara Vilic, die beide in den Vorläufen ausschieden.

Luis Knabl und Tjebbe Kaindl schieden ebenfalls in ihren Vorläufen deutlich aus und konnten sich nicht für das Finale qualifizieren.

In der WM der Mixed Team Relay (Julia Hauser, Lisa Perterer, Luis Knabl und Tjebbe Kaindl) belegte heute das Österreichische Team den 19. Platz. In die Wertung kamen 20 Teams. Weltmeister in der Staffel wurde Deutschland.