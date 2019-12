Die Termine für die OÖ Landesmeisterschaften stehen fest

Der Oberösterreichische Triathlonverband hat die Landesmeisterschafts-Termine für die Saison 2020 bekannt gegeben. Das Präsidium des OÖTRV versucht auch heuer wieder, so viele Landesmeisterschaften wie möglich im eigenen Bundesland zu vergeben. „Bei Disziplinen für die es keine Bewerbe in Oberösterreich gibt, werden die Veranstaltungen, in denen die Österreichischen Meistertitel vergeben werden, herangezogen,“ so Präsident Werner Michalika.

Die Landesmeisterschaften über die Sprintdistanz werden im Rahmen des OÖTRV Landemeister Sprintcups 2020 ausgetragen. Die besten vier Ergebnisse werden für die Kür der prestigeträchtigen Landesmeister herangezogen. Zu den Bewerben des OÖTRV Landemeister Sprintcups 2020 zählen:

Oberösterreichische Landesmeisterschaften 2020:

