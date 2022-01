Im Rahmen des Wels Triathlon wird 2022 nicht nur der Junioren-Europacup ausgetragen, sondern auch die Österreichischen Staatsmeister über die Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe gekürt. Seit Sonntag ist die Anmeldung für die Österreichischen Staatsmeisterschaften offen und eine vergünstigte Anmeldegebühr gilt noch bis 31. Jänner. Der Wels Triathlon findet am 11. und 12. Juni 2022 statt.

Für den Schwimmstart werden 12 Tonnen Holz mit 300 Schwimmkörpern am Tag vor dem starlim City TRIATHLON AUSTRIA Wels zu einem 300m² großem Startponton zusammen gebaut.

Nach 750 Meter Schwimmen in der Traun (Neopren-Anzug Garantie!) wartet auf die Athleten sowohl auf dem Rad wie auch beim Laufen ein toller Innenstadt Kurs, der auch technisches Geschick auf dem Rad erfordert. „Wir freuen uns riesig zwei hochwertige Bewerbe beim starlim Triathlon in Wels heuer ausrichten zu dürfen. Wir können es kaum erwarten die Youngstars aus Europa und die besten Triathleten aus Österreich begrüßen zu dürfen“, so OK-Leiter Thomas Alt.

Als Vorbereitung auf die Österreichischen Staatsmeisterschaften empfiehlt sich der ALOHA TRI Steyregg am 14. Mai, bei dem es ebenfalls ein Rennen mit Windschattenfreigabe gibt, um bestmöglich auf die Staatsmeisterschaften vorbereitet zu sein.