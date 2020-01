Das Triathlon Jahr 2019 auf Strava

Strava zählt zu den größten Trainingsplattformen im Internet. Oftmalig heißt es „Was nicht auf Strava war, wurde nicht trainiert“. Zum Jahreswechsel hat Strava beeindruckende Zahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Österreichs Triathleten sind in der Gruppe „Triathleten in Österreich“ vertreten.

19 Millionen Aktivitäten werden weltweit wöchentlich auf Strava hochgeladen, das sind durchschnittlich 20 Aktivitäten pro Sekunde. Täglich melden sich 1 Millionen Menschen auf Strava neu an. Die Athleten kommen aus 195 Nationen und üben 33 verschiedene Sportarten aus. 1.100 Profi Athleten sind auf Strava als Elite-Athleten registriert.

2019 wurden über 9 Milliarden Kilometer mit dem Rad zurückgelegt – das entspricht einer Distanz von der Erde zum Mars, und das 82 Mal! Gelaufen wurden knapp 2,1 Milliarden Kilometer. Der durchschnittliche Lauf betrug 6,6 Kilometer.

Indoor Cycling ist der große Trend des Jahres 2019, der sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Die Anzahl der Trainings hat sich seit 2016 verdreifacht.

Läufer sollten 2020 einen Blick auf den Nike Next% werfen. Bei den großen sechs Marathonläufen liefen die schnellsten Läufer, welche ihr Material auf Strava gespeichert haben, den Nike Next%. Am nähesten kamen den Nike Next% Läufern die Läufer im Nike Zoom Vaporfly. So ist jeder dritte Läufer des Berlin Marathons bei Strava aktiv.

Marathonläufer, die ihre persönliche Bestzeit verbessert haben, haben auch ihre Aktivitäten in anderen Sportarten um 13 Prozent erhöht.

Die Popularität von Ausdauerläufer ist weiterhin hoch. Während sie in China mit +23,2 Prozent und den USA mit +8,8 im Vergleich zum Vorjahr boomen, ging die Anzahl der Marathon- und Ultraläufer in Deutschland um 9,4 Prozent zurück. 51 Prozent der Ultra-Läufer mit Distanzen über 50 Kilometer haben nie zuvor einen Marathon über 42,2 Kilometer absolviert.

Der beliebteste Schuh beim Berlin Marathon war der Nike Pegasus, den 5,1 Prozent aller Teilnehmer trugen. Dahinter folgte der Adidas Boston (4,3 Prozent), Adidas Adizero Adios (4,1 Prozent) und der Nike Zoom Vaporfly 4% mit 4 Prozent der Teilnehmer.

Interessant auch die Statistik der Sportuhren. Gegenüber den Vorjahren hatte die Polar Vantage M den größten Zuwachs, gefolgt vom Garmin Forerunner 945 und der Garmin Instinct.

Bei den Radcomputern gab es die größte Steigerung beim Garmin Edge 530 vor dem Garmin Edge 830 und dem Wahoo Elemnt Roam.

Aktivitäten wie Walking, Yoga und Krafttraining gehören zu jenen Aktivitäten, die bei Läufern und Radfahrern den höchsten Zuwachs verzeichnen. Walking legte um 67 Prozent zu, Yoga um 74 Prozent und Krafttraining um 289 Prozent. Während die Läufer im Sommer und Winter konstant ihre Sportarten ausüben, merkt man bei Radfahrern einen Unterschied in der Gewichtung. Das Radfahren steigt von 80 Prozent im Winter auf 88 Prozent im Sommer. Das Laufen geht im Sommer zurück. Im Winter sind es 10 Prozent der Aktivitäten, während es im Sommer nur mehr 6 Prozent der Aktivitäten sind.

Der Anteil der Sportler, die nur eine Sportart ausüben geht weltweit zurück. Waren es 2015 noch knapp 49,7 Prozent, sind es 2019 bei den Läufern nur mehr 39,8 Prozent. Bei den Radfahrern ging der Anteil der Sportler, die nur eine Sportart ausüben von 69,7 Prozent 2015 auf 47,2 Prozent zurück.

In Österreich wurden 10,3 Millionen Kilometer gelaufen. Dabei legten die Athleten einen Gesamtanstieg von 122 Millionen Meter zurück. Die durchschnittliche Distanz pro Laufeinheit liegt bei 8,3 Kilometer (Frauen 7,1 Kilometer, Männer 8,7 Kilometer). Die durchschnittliche Steigung pro Aktivität liegt bei 47 Höhenmetern (38 Höhenmeter bei Frauen, 49 Höhenmeter bei Männern). Der durchschnittliche Lauf dauert 49:45 Minuten (Frauen 47:34 Minuten, Männer 50:18 Minuten).

Am Rad wurden in Österreich 57 Millionen Kilometer zurückgelegt und dabei 676,5 Millionen Höhenmeter absolviert. Die durchschnittliche Ausfahrt betrug 31 Kilometer (Frauen 26,6 Kilometer, Männer 31,7 Kilometer). Durchschnittlich wurden 309 Höhenmeter absolviert (Frauen 213 Höhenmeter, Herren 323 Höhenmeter). Die durchschnittliche Dauer betrug 1:32:18 Stunden (1:28:04 Stunden bei Frauen und 1:32:54 Stunden bei Herren).

Die Anzahl der Läufer, die in Österreich einen Marathon oder einen Ultralauf absolviert haben, lag bei 7,0 Prozent. Das entspricht einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr von 4,3 Prozent. Damit liegt Österreich prozentuell vor Deutschland, aber hinter der Schweiz.

Die schnellsten Schuhe waren der Nike ZoomX Vaporfly Next% mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5:02 min/km, gefolgt vom Nike ZoomX Vaporfly 4% mit 5:08 min/km und dem Nike Zoom Steak mit 5:09 min/km. Dahinter folgt der Brooks Hyperion mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5:15 min/km und dem Adidas Adizero Adios mit 05:20 min/km.

Die längsten Distanzen wurden mit dem Salomon Ultra Pro (10,7 Kilometer) gelaufen. Dahinter folgen der Hoka One One EVO Mafate (10,3 Kilometer), La Sportiva Akasha (10,1 Kilometer), Salomon Sense Pro (10,1 Kilometer) und New Balance Fresh Foam Hierro (10,0 Kilometer).

Die durchschnittlich schnellsten Radeinheiten wurden mit dem Canyon Speedmax (28,8 km/h) absolviert. Dahinter folgen das Cervelo P5 (28,5 km/h), Giant Trinity (28,2 km/h), Trek Speed Concept (28,2 km/h) und dem Specialized Shiv (27,7 km/h).