Das Preisgeld-Ranking 2019

Mit der Challenge Daytona ging auch das letzte große, internationale Rennen im Jahr 2019 über die Bühne. Der Challenge Family World Bonus ging an Radka Kahlefeldt und Pieter Heemeryck, die sich beide über einen Bonus von 150.000 US Dollar freuen dürfen. An der Spitze des Preisgeld-Rankings hat sich dadurch allerdings nichts geändert.

Zaferes Preisgeld-Kaiserin

Kurzdistanz-Spezialistin Katie Zaferes hat mit knapp 350.000 US Dollar im Jahr 2019 am meisten Geld bei den Damen verdient. Hinter der Amerikanerin folgen die beiden Langdistanz-Athletinnen Lucy Charles-Barcley und die IRONMAN World Championship Gewinnerin Anne Haug. Mit durchschnittlich 46.000 US Dollar pro Rennen hat Anne Haug das Maximum herausgeholt. Katie Zaferes gewann bei ihren 11 Rennen im Jahr 2019 knapp über 31.000 US Dollar pro Bewerb. Österreicherinnen befinden sich unter den 50 bestbezahlten Damen nicht.

Rang Name Nation Preisgeld Preisgeld-Rennen Letztes Rennen 1 Katie Zaferes USA 347500 11 2019-11-24 00:00:00 2 Lucy Charles-Barclay GBR 170472 8 2019-12-14 00:00:00 3 Anne Haug GER 138000 3 2019-10-12 00:00:00 4 Rachel Klamer NED 129150 12 2019-11-24 00:00:00 5 Jessica Learmonth GBR 119400 7 2019-08-30 00:00:00 6 Georgia Taylor-Brown GBR 102200 8 2019-08-30 00:00:00 7 Sarah Crowley AUS 101783 8 2019-11-24 00:00:00 8 Taylor Spivey USA 101450 13 2019-11-24 00:00:00 9 Cassandre Beaugrand FRA 100850 11 2019-11-24 00:00:00 10 Daniela Ryf SUI 100818 6 2019-09-07 00:00:00 11 Radka Kahlefeldt CZE 91227 13 2019-12-14 00:00:00 12 Holly Lawrence GBR 87000 7 2019-12-07 00:00:00 13 Summer Rappaport USA 77150 10 2019-11-24 00:00:00 14 Carrie Lester AUS 66044 7 2019-11-24 00:00:00 15 Daniela Bleymehl GER 54631 8 2019-12-14 00:00:00 16 Heather Jackson USA 53750 8 2019-11-24 00:00:00 17 Non Stanford GBR 51600 7 2019-08-30 00:00:00 18 Flora Duffy BER 47800 3 2019-10-27 00:00:00 19 Skye Moench USA 46750 6 2019-09-08 00:00:00 20 Teresa Adam NZL 46342 4 2019-12-01 00:00:00 21 Emma Pallant GBR 45954 14 2019-12-14 00:00:00 22 Ashleigh Gentle AUS 44858 8 2019-11-24 00:00:00 23 Judith Corachan Vacquero ESP 41629 7 2019-10-27 00:00:00 24 Chelsea Sodaro USA 40750 5 2019-12-08 00:00:00 25 Sarah Piampiano USA 37250 9 2019-12-01 00:00:00 26 Imogen Simmonds SUI 37000 4 2019-11-24 00:00:00 27 Vicky Holland GBR 35550 8 2019-09-29 00:00:00 28 Yuko Takahashi JPN 35300 9 2019-11-24 00:00:00 29 Alice Betto ITA 34350 6 2019-08-30 00:00:00 30 Alexandra Tondeur BEL 34114 8 2019-11-24 00:00:00 31 Lisa Roberts USA 33845 9 2019-12-14 00:00:00 32 Jocelyn McCauley USA 33000 5 2019-08-24 00:00:00 33 Laura Lindemann GER 32100 7 2019-08-30 00:00:00 34 Mirinda Carfrae AUS 31250 6 2019-11-03 00:00:00 35 Emma Jackson AUS 30900 6 2019-08-30 00:00:00 36 Heather Wurtele CAN 29500 5 2019-07-28 00:00:00 37 Annamaria Mazzetti ITA 28300 8 2019-09-29 00:00:00 38 Amelia Watkinson NZL 27520 8 2019-09-07 00:00:00 39 Laura Philipp GER 27500 2 2019-10-12 00:00:00 40 Ellie Salthouse AUS 26868 6 2019-10-19 00:00:00 41 Meredith Kessler USA 26381 11 2019-12-14 00:00:00 42 Corinne Abraham GBR 26000 2 2019-10-12 00:00:00 42 Kelsey Withrow USA 26000 7 2019-12-01 00:00:00 44 Kaisa Sali FIN 25250 3 2019-10-12 00:00:00 45 Paula Findlay CAN 25000 6 2019-12-14 00:00:00 46 Leonie Periault FRA 24950 8 2019-11-24 00:00:00 47 Jacalyn Hering USA 24500 6 2019-10-27 00:00:00 48 Joanna Brown CAN 24100 6 2019-08-30 00:00:00 49 Sara Svensk SWE 24015 5 2019-10-06 00:00:00 50 Emma Bilham SUI 23018 4 2019-09-07 00:00:00

Luis verdient am Besten

Vincent Luis hat mit seinen Erfolgen in der World Triathlon Serie und dem Super League Triathlon den Thron der Preisgeld-Gewinner bestiegen. Nach Rang zwei im Vorjahr verdiente er heuer mehr wie seine Kollegen. In 12 Rennen konnte er 289.200 US Dollar für sich verbuchen. Dahinter folgt Jan Frodeno mit 158.000 US Dollar für vier Rennen. Das macht im Schnitt pro Rennen 39.500 US Dollar pro Rennen. Das meiste Geld verdiente er mit seinen Siegen bei der IRONMAN World Championship und der IRONMAN European Championship. Michael Weiss verdiente 2019 31.500 US Dollar an Preisgeld.

Rank Name Nation Total Prize Money Prize Money Races Last Money Race 1 Vincent Luis FRA 289200 12 2019-11-24 00:00:00 2 Jan Frodeno GER 158000 4 2019-10-12 00:00:00 3 Mario Mola ESP 130300 7 2019-09-29 00:00:00 4 Henri Schoeman ZAF 115467 12 2019-11-24 00:00:00 5 Javier Gomez ESP 114300 13 2019-10-26 00:00:00 6 Sebastian Kienle GER 102428 6 2019-10-12 00:00:00 7 Kristian Blummenfelt NOR 92700 8 2019-12-07 00:00:00 8 Gustav Iden NOR 92600 9 2019-10-20 00:00:00 9 Jonathan Brownlee GBR 83700 8 2019-11-24 00:00:00 10 Rodolphe Von Berg USA 76177 7 2019-11-03 00:00:00 11 Pieter Heemeryck BEL 72782 9 2019-12-14 00:00:00 12 Jake Birtwhistle AUS 72308 7 2019-11-03 00:00:00 13 Hayden Wilde NZL 70050 12 2019-12-07 00:00:00 14 Ben Hoffman USA 70000 8 2019-11-02 00:00:00 15 Timothy O'Donnell USA 69500 4 2019-11-24 00:00:00 16 Tyler Mislawchuk CAN 65850 9 2019-11-24 00:00:00 17 Fernando Alarza ESP 65750 8 2019-08-30 00:00:00 18 Marten Van Riel BEL 56650 10 2019-11-10 00:00:00 19 Braden Currie NZL 54420 5 2019-10-12 00:00:00 20 Pablo Dapena Gonzalez ESP 48152 10 2019-12-14 00:00:00 21 Leo Bergere FRA 45150 11 2019-11-24 00:00:00 22 Alistair Brownlee GBR 43750 5 2019-12-01 00:00:00 23 Andreas Dreitz GER 42584 7 2019-12-14 00:00:00 24 Joe Skipper GBR 42500 3 2019-11-02 00:00:00 25 Steven McKenna AUS 40883 7 2019-12-14 00:00:00 26 Cameron Wurf AUS 40515 5 2019-10-12 00:00:00 27 Ben Kanute USA 39700 8 2019-12-07 00:00:00 28 Patrik Nilsson SWE 38000 4 2019-07-07 00:00:00 29 Andrew Starykowicz USA 37881 8 2019-12-14 00:00:00 30 Jelle Geens BEL 37350 5 2019-08-30 00:00:00 31 Bradley Weiss ZAF 37324 6 2019-11-10 00:00:00 32 Tyler Butterfield BMU 34500 4 2019-11-24 00:00:00 33 Bart Aernouts BEL 33294 6 2019-10-12 00:00:00 34 Tim Van Berkel AUS 32000 7 2019-12-01 00:00:00 35 Michael Weiss AUT 31500 7 2019-12-07 00:00:00 36 Pierre Le Corre FRA 31450 6 2019-10-20 00:00:00 37 Alex Yee GBR 30850 5 2019-08-30 00:00:00 38 Tim Reed AUS 30250 9 2019-11-10 00:00:00 39 William Mennesson FRA 28678 1 2019-08-15 00:00:00 40 Bence Bicsak HUN 28500 6 2019-08-30 00:00:00 41 Mike Phillips NZL 28123 7 2019-08-11 00:00:00 42 Dorian Coninx FRA 27800 5 2019-08-30 00:00:00 43 Matthew Russell USA 27438 7 2019-09-29 00:00:00 44 Jonas Schomburg GER 27400 12 2019-11-24 00:00:00 45 Lionel Sanders CAN 27000 5 2019-12-14 00:00:00 46 Max Neumann AUS 26864 7 2019-12-07 00:00:00 47 Matt Hanson USA 26750 7 2019-08-25 00:00:00 48 Ruedi Wild SUI 26313 9 2019-11-24 00:00:00 49 Sam Appleton AUS 26000 5 2019-12-01 00:00:00 50 Kristian Hogenhaug DEN 25711 4 2019-09-14 00:00:00