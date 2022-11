Der Challenge Roth und die Challenge St. Pölten gehen für die kommenden Jahre eine besondere Partnerschaft ein. Die Athleten der jeweiligen Rennen profitieren von gegenseitigen Angeboten und einmaligen Chancen!

Nicht umsonst wird Roth (DE) seit Jahren als „Home Of Triathlon“ bezeichnet. Mit mehr als 5000 Startern gilt das Rennen als die größte Langdistanz der Welt und nicht nur das. Die Startplätze sind heiß begehrt. Für die 20. Auflage in der Saison 2023 waren diese in nur wenigen Sekunden ausverkauft. Eine exklusive Chance gibt es kommende Saison für alle Finisher der Challenge St. Pölten. 200 Voranmelderecht-Startplätze werden zur Verfügung gestellt. „Das Angebot ist einmalig und wir freuen uns sehr, unseren Athletinnen und Athleten eine solche Möglichkeit zu bieten“, so Veranstalter Christoph Schwarz. „Roth ist ein einzigartiges Event. Felix und sein Team stellen da immer etwas ganz Besonderes auf die Beine!“.

St. Pölten als das perfekte Vorbereitungsrennen

Alle für den Challenge Roth 2023 angemeldeten Triathleten profitieren ebenso von der Partnerschaft. Zeitlich bietet sich die Challenge St. Pölten als optimales Vorbereitungsrennen an. Für Roth-Starter gibt es 15% Ermäßigung und ein besonderes Angebot wie z.B. eine Fast Lane bei der Registrierung, einen eigenen Bereich im Festzelt bei der Pasta Party und vieles mehr. Zusätzlich werden sich St.Pölten und das Tourismusland Niederösterreich gemeinsam im Rahmen der Eröffnungsfeier des Challenge Roth Triathlons 2023 präsentieren.