Bereits seit 1998 findet das Traditionsevent in Klagenfurt am Wörthersee statt und ist seitdem nicht nur ein fixer Bestandteil der IRONMAN-Tour, sondern ein absolutes Highlight im weltweiten Triathlon-Kalender. Mit der Vertragsverlängerung über fünf Jahre dürfen sich Athleten auf weitere spektakuläre Rennen freuen.

Stefan Petschnig, Mitgründer des Rennens und Chief Business Development Officer bei The IRONMAN Group: „Es ist großartig zu sehen, wie sich das Rennen seit den Anfängen im Jahr 1998 entwickelt hat. Der IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria gilt unter Triathleten aus der ganzen Welt als absolute Top-Veranstaltung und ist nicht mehr aus dem internationalen Rennkalender wegzudenken. Umso mehr freut es mich, dass wir ein weiteres Kapitel zur Erfolgsgeschichte hinzufügen dürfen. Ich möchte mich bei allen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Partnern, die den IRONMAN in Kärnten ermöglichen, ganz herzlich für ihre Unterstützung bedanken.“

Oliver Schiek, Regional Director DACH bei The IRONMAN Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnern um fünf weitere Jahre verlängern konnten. Der IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria ist ein Weltklasse-Event und genießt in der Triathlon-Szene einen legendären Ruf. Es ist großartig, dass die ganze Region an einem Strang zieht und Athletinnen und Athleten damit auch in Zukunft außergewöhnliche Rennen in Kärnten erleben können.“

Die 24. Ausgabe des IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria findet am 3. Juli 2022 statt.