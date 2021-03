Der traditionelle Saisonauftakt in Oberösterreich, der Braunau Triathlon fällt nach 2020 erneut der COVID-19 Pandemie zum Opfer. Die Veranstalter versuchten bis zuletzt an einer Durchführung festzuhalten, mussten nun aber die Notbremse ziehen.

“Das Corona-Virus hat die Welt weiterhin fest im Griff. So sehr wir gehofft hatten, den Bewerb heuer – wenn auch mit diversen Auflagen – durchführen zu können, desto schwerer fällt es uns auch die Veranstaltung nun doch absagen zu müssen,” so Nicole Jankowski vom durchführenden Verein ATSV Braunau, “ Eine Verschiebung auf einen späteren Termin in 2021 würde uns vor weitere Herausforderungen stellen, und auch dann ist eine Durchführung nicht garantiert. Der Bewerb wird daher auf 2022 verschoben, die Veranstaltung wird voraussichtlich am 1. Mai stattfinden.”