Wann finden die Super League Triathlon Arena Games powered by Zwift in London statt?

Die SLT Arena Games London Powered by Zwift finden am Samstag, den 27. März statt.

Um wie viel Uhr starten die SLT ARENA GAMES LONDON powered by ZWIFT?

Die Rennen finden zwischen 13 und 15 Uhr lokaler Zeit statt. (14:00 – 16:00 Uhr unserer Zeit)

Kann ich die SLT Arena Games London powered by Zwift im Fernsehen verfolgen?

Ja, die Wettkämpfe werden auf Sport1 ausgestrahlt.

Gibt es auch eine Möglichkeit, diese online zu sehen?

Ja, auf dem Super League Triathlon Youtube Channel werden diese übertragen. Wir werden den Link hier rechtzeitig ergänzen!

Welche Bewerbe werden bei den SLT Arena Games ausgetragen?

Der erste Bewerb ist ein Swim-Run-Bike Event

Der zweite Bewerb ein Run-Bike-Swim Event

Der letzte Bewerb ist ein Bike-Swim-Run Event.

Welche Distanzen absolvieren die Athleten bei den SLT Arena Games?

Die Schwimmstrecke beträgt 200 Meter. Die Radstrecke vier Kilometer und die Laufstrecke 1.000 Meter.

Wer steht bei den SLT Arena Games London powered by Zwift am Start?

Damen: Lucy Charles-Barclay, Georgia Taylor-Brown, Sophie Coldwell, Kate Waugh, Ruth Astle, Beth Potter, Helen Jenkins, Alice Betto, Ilaria Zane, Anna Godoy.

Herren: Alex Yee, Jonathan Brownlee, Ben Dijkstra, George Goodwin, Justus Nieschlag, Leo Bergere, Vasco Vilaca, Jonas Schomburg, Tim Don, Reece Charles-Barclay.