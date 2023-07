Die NADA Austria wurde darüber informiert, dass Thomas STEGER (Triathlon) aufgrund eines Verstoßes gegen die Anti-Doping Bestimmungen (Artikel 2.6 – Besitz einer verbotenen Substanz) für 1 Jahr gesperrt wurde.

Schon länger herrschte Verwunderung über die Saisonplanung des Tirolers. Während auf Instagram laufend Trainings-Bestleistungen gepostet wurden, stand Steger noch bei keinem Rennen an der Startlinie. Sein letztes Rennen war die Challenge Almere, welche er nicht beenden konnte. Steger wohnt im gemeinsamen Haus mit seinen Eltern. Ein im Jahr 2014 abgelaufener, aber im Haus gefundener Asthma Spray soll der Grund für die Sperre sein.

Das Statement von Thomas Steger:

Ich bin ein fairer Athlet!

2021 wurde mein Leben von einem Tag auf den anderen zum Alptraum. Eine anonyme Person hatte mich verleumdet (ich sei Teil eines Dopingnetzwerks), wodurch ich plötzlich die Kriminalpolizei im Haus hatte, die eine Hausdurchsuchung vornahmen, Handy und Laptop sicherstellten sowie mich zur Vernehmung mitnahmen.

Nach 2 weiteren Vernehmungen, DNA Entnahme, Datenauswertung der Elektronik konnte ich schließlich meine Unschuld beweisen und wurde im März 2022 von der Staatsanwaltschaft Innsbruck frei gesprochen.

Im Sommer dann eröffnete die Nada ein Verfahren wegen eines im Zuge der Hausdurchsuchung gefundenen (2014 abgelaufenen) Asthmasprays. Dieser stammt aus der Praxis meines Vaters (ich lebe noch bei meinen Eltern) und ich versichere diesen nie angewandt zu haben! da ich jedes Medikament auf der Nada app prüfe.

Zum Zeitpunkt der Verhandlung war ich psychisch am Ende, beschloss daher nach Absprache mit meinem Anwalt nicht zur Verhandlung zu gehen. Und bekam zunächst die Höchststrafe von 4 Jahren.

Also musste ich einen anderen Anwalt aufsuchen, der in zwei weiteren Verhandlungen das Urteil noch zum besseren drehen konnte. Obwohl es für mich immer noch unverständlich ist.

Die letzten 2 Jahre bin ich durch die Hölle gegangen und wurde wirtschaftlich und psychisch zerstört.

Ich danke allen, die in dieser schweren Zeit für mich da waren und zu mir standen. Ohne die ich vielleicht nicht mehr wäre🙏🏻

Ich möchte festhalten, dass ich den Sport liebe und jeden meiner Gegner respektiere. Ich habe nie jemanden betrogen! Seit ich vor 11 jahren mit dem Sport begonnen habe, bin ich fair und sauber!

