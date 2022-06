Garmin mag zwar die Nase vorn haben, wenn es um Multisport-Uhren geht, aber Apple scheint bereit zu sein, seine Uhr mit seinem neuen Betriebssystem zu einer noch besseren Option für Triathleten zu machen.

Dank eines neuen Multisport-Workouts, das “automatisch zwischen einer beliebigen Abfolge von Schwimm-, Rad- und Lauftrainings umschaltet und Bewegungssensoren zur Erkennung von Bewegungsmustern verwendet”, können Triathleten jetzt ihre Koppeltrainings und Multisport-Events problemlos aufzeichnen. Aber das ist nur eine der neuen Funktionen, die kürzlich als Teil von watchOS 9 angekündigt wurden und die für Triathleten interessant sein könnten. Das neue Betriebssystem wird diesen Herbst für die beliebte Apple Watch verfügbar sein. Die Multisport-App ist Teil einer Reihe verbesserter Funktionen, die in der aktualisierten Workout-App enthalten sind und deutlich mehr Metriken zur Messung ihres Trainings bieten.

Verbesserte Workout-App

Athleten können durch Drehen der Digital Crown durch die Trainingsansichten blättern. Außerdem können sie ihr Training über Herzfrequenzzonen überwachen, die sie manuell erstellen oder über ihre Gesundheitsdaten berechnen können. Die neue App führt auch benutzerdefinierte Workouts ein, die Intervall- und Ruhepausen enthalten. “Neue Benachrichtigungen, einschließlich Tempo, Leistung, Herzfrequenz und Trittfrequenz, können hinzugefügt werden, um die Nutzer während des Trainings zu leiten”, sagt Apple. “Nach Abschluss eines jeden Trainings bietet eine neu gestaltete Zusammenfassungsseite in der Fitness-App zusätzliche Details mit interaktiven Diagrammen für eine genauere Analyse.”

Mehr Laufmetriken

Das neue Betriebssystem bietet auch neue Laufform-Metriken wie Schrittlänge, Bodenkontaktzeit und vertikale Oszillation – man kann sie entweder zur Trainingsansicht hinzufügen oder sie später als Teil der Fitness-App-Zusammenfassung analysieren. Es gibt eine neue “Pacer Experience”, die es Sportlern ermöglicht, ein Ziel zu erstellen und auf dem Weg dorthin Pace-Warnungen zu erhalten.

Verbesserungen beim Schwimmen

Die Zeiten, in denen du deine Uhr dafür schimpfst, dass sie deine Armzüge nicht zählt, sind mit dem neuen Betriebssystem vorbei – die Erkennung von Schwimmzügen wird als neue Schwimmart hinzugefügt. “Schwimmer können jetzt ihre Effizienz anhand der Zeit in Sekunden verfolgen, die sie brauchen, um eine Länge des Pools zu schwimmen”, sagt Apple. “Nutzer können ihren SWOLF-Durchschnitt für jede Übung in der Trainingsübersicht sehen.”

Andere Erweiterungen

Laut Apple bietet das neue Betriebssystem noch viel mehr als nur die Fitness-Erweiterungen, darunter:

Neue Zifferblätter

Fitness+ -Workouts werden zusätzlich zum Trainer-Coaching eine Anleitung auf dem Bildschirm anzeigen

Die Schlafüberwachung bietet mehr Einblicke, einschließlich der Schlafphasen – die Uhr erkennt, wann sich der Benutzer im REM-, Kern- oder Tiefschlaf befindet.

Neue Funktionen für Athleten, die aus gesundheitlichen Gründen Medikamente nehmen müssen

Bereit für Triathleten?

Die Apple Watch ist zwar nach wie vor führend in der Kategorie der Smartwatches, aber sie kann die Nische für wirklich ernsthaftes Triathlon-Training nur schwer ausfüllen. Das hat vor allem mit der Akkulaufzeit zu tun – selbst mit der neuesten Version, der Apple Watch 7, reicht die Akkulaufzeit nicht aus, um ein komplettes Ironman-Rennen zu überstehen, selbst wenn du wie Kristian Blummenfelt die Strecke in weniger als sieben Stunden bewältigst. Wir haben uns vor kurzem die neuen Garmin 955 (hier kaufen) und 255 Music (hier kaufen) angesehen, die sich mit ihrer langen Akkulaufzeit und einer unglaublichen Auswahl an Trainingsfunktionen wirklich an die ernsthaftesten Triathleten richten. Wir freuen uns schon darauf, das neueste Betriebssystem im Herbst auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn Apple im Herbst eine neue Uhr mit einer längeren Akkulaufzeit auf den Markt bringt, könnte das in Kombination mit dem neuen Betriebssystem die Apple Watch zu einer echten Option für ernsthafte Triathleten machen.