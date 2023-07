Vom 01. bis 03.09.2023 heißt es wieder „Fast. Hard. Legendary.“ – der Austria Triathlon Podersdorf startet in die 36. Auflage. Vor den Toren Wiens gilt es 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen so schnell es geht zu absolvieren. Aber auch über kürzere Distanzen (Halb-/Olympisch-/Sprint-Distanz) werden wieder gesamt an die 2.000 Athleten erwartet. Geschwommen wird dieses Jahr wieder ein Rundkurs à 0,95 (bzw. 0,75) km im Badesee der St. Martins Therme & Lodge – der Kurs ist bereits jetzt zum Trainieren mit Bojen abgesteckt. Heuer gibt es auch eine besondere Motivation: Der Austria Triathlon Podersdorf zählt auch dieses Jahr wieder als PTO World Rankings Point Event (Bronze Tier) mit USD 10.000 Preisgeld über die Mitteldistanz. Darüber hinaus können alle Starter die St. Martins Therme bis Ende August zum halben Preis besuchen. Neu ist auch das Kinder- und Familiensportfest im Areal der Therme am Freitag, das den Rahmen für den Kids Aquathlon bildet.

Der Triathlon in Podersdorf gilt als enorm schnelles Rennen, da die Radstecke für ihren flachen Rundkurs bekannt ist. Beste Vorrausetzungen für die Athleten, die beste und schnellste Zeit aus ihren Rädern herauszuholen. Wer seine persönliche Herausforderung sucht, ist hier richtig. Egal ob als Amateur oder Profi. Die Gegend im Seewinkel ist zwar ohne Höhenmeter, aber dafür windreich. Es gilt also den Rückenwind zu nutzen und für den Gegenwind vorbereitet zu sein. Nicht umsonst zählt dieser Triathlon zu den traditionsreichsten Wettkämpfen Österreichs und Europas. Bleibt noch die Frage: Wer schreibt dieses Jahr Geschichte?

Das Austria Triathlon Wochenende ist voll gespickt mit unterschiedlichen Bewerben für alle Alters- und Fitnessklassen. Der Kids Aquathlon findet am Freitag, 01.09.2023 statt und bildet dieses Jahr erstmal den Rahmen für ein neues Kinder- und Familiensportfest in Kooperation mit dem Land Burgenland, der Gemeinde Frauenkirchen, dem ASVÖ und der St. Martins Therme & Lodge. Je nach Altersklasse gilt es zwischen 25 m Schwimmen / 350 m Laufen bis zu 400 m Schwimmen / 3000 m Laufen zu absolvieren. Das Ergebnis zählt zur Wertung der burgenländischen Nachwuchsmeisterschaft und zum TriKids Cup.

Der Triathlon über die Ironman-Distanz geht am 02.09.2023 über die Bühne, bei dem es 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen zu absolvieren gilt. Die Ironman-Halbdistanz findet ebenfalls am 02.09.2023 statt über 1,9 km Schwimmen, 88 km Radfahren und 21 km Laufen. Ebenso am 02.09.2023 findet der Aquabike über die Ironman- und Halb-Distanz Bewerb statt, bei denen jeweils über die Distanzen nur der Schwimm- und Radbewerb zu absolvieren ist.

Am Sonntag, 03.09.2023 wartet die Olympische-Distanz im Triathlon über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radeln und 10 km Laufen sowie die Sprint-Distanz über 0,75 km Schwimmen, 24,4 km Radfahren und 5 km Laufen.

Ein besonderes Goodie gibt es dieses Jahr auch für alle Starter, nämlich der Eintritt zum halben Preis in die St. Martins Therme bis Ende August. Somit kann bereits im Vorfeld auf der bereits mit Bojen markierten Schwimmstrecke im 8ha großen Badesee der Therme fleißig trainiert werden.

Das gesamte Austria Triathlon Podersdorf Wochenende bietet für Groß und Klein, Athlet oder Supportcrew nicht nur zahlreiche Bewerbe und große Emotionen, sondern auch ein buntes Rundumprogramm und eine große Triathlon Expo, die jedes Sportler-Herz höher schlagen lässt.