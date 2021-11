In den letzten Jahren hat sich das kleine, aber feine ALOHA SPORT und Trinews Trainingscamp auf Mallorca als perfekten Start in die neue Triathlon Saison etabliert. Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit euch die Grundlagen für eine erfolgreiche Triathlon Saison legen. Eingeladen sind alle Triathleten, angehende Triathleten und Freunde die Spass am gemeinsamen Training haben.

Gemeinsam statt einsam in die neue Triathlon Saison 2022

Camp I: 20. März bis 3. April 2022 (Base Camp)

Camp II: 11. April bis 18. April 2022 (Oster Camp)

Wo: Valentin Resort, Playa de Muro, Mallorca

Wie lange: idealerweise zwischen 10 und 14 Tage – individuell

Die Bungalows im Valentin Resort dienen uns 2022 als Stützpunkt unseres Trainingslager und bietet einen optimalen Ausgangspunkt für wunderschöne Radtouren auf Mallorca. Das Resort wartet mit einem sportgerechtem Frühstücksbuffet mit Vitalecke auf. Abends gibt es eine große Buffetauswahl mit lokalen Spezialitäten, sowie Suppen, Salat, Vorspeisen, frisch zubereiteten Hauptspeisen und Nachspeisen. Ein hoteleigenes 25 Meter Schwimmbecken steht uns für Trainingseinheiten im Wasser zur Verfügung. Der Outdoor Pool ist beheizt.

Zusätzlich im ALOHA SPORT Angebot:

Frühstück inkludiert! Große Auswahl aus dem Frühstücksbuffet

kostenlose Benutzung des neuen Fitnessbereichs

kostenlosen WLAN Zugang

kostenlose Nutzung der Relax Zone mit Sauna

Professionelle Trainingsbedingungen

Täglich geleitetes Training (Schwimmtraining, Radtraining, Lauftraining, Athletiktraining)

Koppeltraining

täglich gesperrte Schwimmbahnen für ALOHA SPORT Camp Teilnehmer

ALOHA SPORT Begrüßungsgeschenk

Insider-Informationen zu den ALOHA SPORT Events in Traun, Steyregg und Mondsee

Jede Menge Spaß!

Nicht im Angebot inkludiert sind der Flug, und die Tourismussteuer.

Preise

Bungalow Standard: 65,00 € pro Person/Tag im Doppelzimmer mit Halbpension

Bungalow Gold/Silber: 85,00 € pro Person/Tag im Doppelzimmer mit Halbpension

Bungalow (Einzelbelegung): 85,00 € pro Person/Tag im Einzelzimmer mit Frühstück