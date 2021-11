Der Oberösterreicher Florian Brungraber holte heute bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi (VAE) die Bronzemedaille. Nach Silber bei den Paralympics in Tokyo (JPN) und Silber bei der EM in Valencia (ESP) ist dies die dritte Medaille für den 37-Jährigen bei einem Großereignis in dieser Saison. Oliver Dreier landete in seiner Klasse (PTS4) in den Top 10.

Noch einmal ging es für Österreichs Para-Triathleten um Gold, Silber und Bronze. Nach der Covid-bedingten Absage der WM im Mai in Mailand wurde die Paratriathlon-Weltmeisterschaft nun im Rahmen des World Triathlon Series Rennens in Abu Dhabi (VAE) ausgetragen.

In der Klasse der Rollstuhlfahrer (PTWC) konnte abermals Florian Brungraber (TriPower WimbergerHaus Freistadt, OÖ) aufzeigen. Der Oberösterreicher holte hinter den Holländern Jetze Plat (seit 2015 ungeschlagen) und Geert Schipper mit der schnellsten Zeit auf den abschließenden fünf Kilometern sensationell Bronze. Er fügt seiner Medaillensammlung damit nach Silber in Tokyo und EM-Silber in Valencia eine weitere hinzu.

„Ich war in allen drei Disziplinen am Limit. Am Rad hat man es gemerkt, dass die letzten Wochen auf Grund einer Verkühlung nicht so ideal waren und dass die Saison vor allem auch schon lange gedauert hat. Ich bin super happy mit dieser Abschluss. Jetzt freue ich mich aber auf zu Hause und dass die Saison vorbei ist“, so Brungraber, “Ich bin super happy mit diesem Abschluss und weiß woran ich im Winter arbeiten muss. Jetzt freue ich mich aber mal auf zu Hause und dass die Saison vorbei ist. Danke an alle Sponsoren und Partner, die mich auf meinem Weg begleiten und allen fürs Daumen drücken”

Oliver Dreier (Union BSV Attnang/Vöcklabruck, OÖ) erreichte in seiner Klasse (PTS4) einen Top 10 Platz. Vor allem am Rad konnte der Oberösterreicher mit der viertschnellsten Zeit aufzeigen. “Das Problem liegt beim Schwimmen, da es kein geregeltes Schwimmtraining bei mir gab. Am Rad war’s gut, wobei ich auf einem Formel 1 Kurs, wo alle schnell sind, nicht genüngend Zeit gutmachen. Für 2022 hoffe ich meine Schwimmqualität wieder verbessern zu können”, so Dreier. Der Sieg ging an den Paralympicssieger und EM-Goldenen Alexis Hanquinquant (FRA)