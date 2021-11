Nach zwei Top 20-Plätzen im Weltcup schafft der Tiroler Tjebbe Kaindl heute auch in der prestigeträchtigen WM-Serie in Abu Dhabi (VAE) den Sprung unter die 20 besten Athleten. Bei den Damen kam Julia Hauser nach einem Sturz am Rad leider nicht ins Ziel.

Nach Rang 20 vor zwei Wochen und Rang 14 vor einer Woche bei den Weltcups in Südkorea lieferte Tjebbe Kaindl heute in der höchsten Liga des Kurzdistanz-Triathlons erneut eine Talentprobe ab. Dabei war die Saison alles andere als leicht für den 22-Jährigen. Eine Coronavirusinfektion bremste den Tiroler im Sommer ein – eine über zweimonatige Trainingspause war notwendig. Dass der Tiroler die “Off-Season” nun nochmals um eine Woche auf Grund seiner Spitzenleistungen und des damit verbundenen Startplatzes beim WM-Serienbewerb in Abu Dhabi (VAE) auf der Formel 1 Strecke verschieben musste, machte ihm logischerweise nichts aus. Der heutige 20. Platz im Starterfeld der weltweit besten Athleten beweist dies eindrucksvoll. Mit dem schnellsten Wechsel nach dem Schwimmen im 31°C kochenden Wasser fasste Kaindl Mut und attackierte auf der zweiten von fünf Runden auf dem Rad. Er schaffte den Sprung in die Führungsgruppe und stieg als einer von 17 Athleten in der zweiten Wechselzone ab.

“Ich fühlte mich auf dem technischen Kurs sehr wohl und war zum Glück nie am Limit. Beim Laufen war dann einfach nur noch “Überleben” angesagt. Bei der Hitze (Anm.: 34°C) waren es sehr lange fünf Kilometer”, so Kaindl happy über seinen 20. Platz. Der Sieg ging an den Belgier Jelle Geens.

“Er ist sehr mutig das Loch am Rad zugefahren. Es ist schön, dass dies belohnt wurde”, zeigt sich ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr sehr zufrieden mit dem Einstand des Tirolers.

Bei den Damen kam Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W) leider zu Sturz. Sie konnte das Rennen leider nicht beenden.

Ergebnis World Triathlon Championship Series Abu Dhabi (VAE), Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Jelle Geens (BEL), 52:20min

2. Vincent Luis (FRA), 52:25min

3. Bence Bicsak (HUN), 52:28min

20. Tjebbe Kaindl (Wave Tri Team TS Wörgl, T), 53:47min