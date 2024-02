In knapp 100 Tagen wird St. Pölten erneut zum internationalen und nationalen Triathlon Hotspot. Mehr als 1000 angemeldete Athletinnen und Athleten verzeichnete das Rennen kurz nach dem Jahreswechsel. Tag für Tag arbeitet das Team an einer stetigen Weiterentwicklung des Rennens. Im Mittelpunkt stehen für das St. Pöltner Team immer die Athletinnen und Athleten. Mit der Zuteilung der Staatsmeisterschaften bekommt das Rennen eine zusätzliche Aufwertung und spannenden nationalen Titelkämpfen steht nichts im Wege.

„Unsere Vorbereitungen für das nächste Jahr beginnen eigentlich ab Tag 1 nach dem erfolgreichen Rennen. Jetzt wird es aber langsam konkreter und das Rennen nimmt immer mehr Gestalt an“, erzählt Nina Schwarz vom Organisationteam. Knapp nach dem Jahreswechsel hatten sich bereits über 1000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt für einen Start in St. Pölten entschieden – ein deutliches Plus zum Vorjahr. Das Anmeldeverhalten der Athletinnen und Athleten hatte sich mit der Pandemie stark verändert. Es wurde kurzfristiger. „Umso früher die Athletinnen und Athleten sich anmelden umso einfacher wird es für uns. Schön, dass uns dieses Jahr bereits so viele ihr Vertrauen schenken und am 26. Mai dabei sein werden“.

Doppelte Staatsmeisterschaft & Neuerungen

Ein Highlight dieses Jahr: Die Staatsmeisterschaft über die die Mitteldistanz und im Aquathlon. Besonders für österreichische Athletinnen und Athleten hat dies einen speziellen Stellenwert. „Nach der Paratriathlon Staatsmeisterschaft und der Sprint Triathlon Staatsmeisterschaft sind das nun unsere Dritten und Vierten. Wir freuen uns sehr über den Zuschlag!“, so das Veranstalterteam. Erstmalig werden damit auch die Mitteldistanz Triathlon Staatsmeisterschaften live im ORF Sport+ übertragen.

Die stetige Weiterentwicklung des Rennens ist für das St. Pölten Team zentral. Ab dieser Saison rücken dafür die Challenge Kaiserwinkel-Walchsee und die Challenge St. Pölten näher zusammen und werden als Challenge Austria ab dieser Saison gemeinsame Wege gehen. Das Know-How und die Kräfte werden in vielen Bereichen gebündelt und auch die Athletinnen und Athleten profitieren von dieser Zusammenarbeit. Für heuer gibt es bereits eine einfache Transfermöglichkeit zwischen den beiden Rennen und für alle, die bei beiden Rennen an den Start gehen, werden sich die Organisatoren etwas Besonderes überlegen.